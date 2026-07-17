Апелляция рассмотрит жалобу на приговор экс-директору КП «Полтатопливо»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на приговор, которым к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы приговорили бывшего директора коммунального предприятия «Полтатопливо» Николая Горященко.

Такое решение 13 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-директора КП «Полтавотопливо» Николая Горященко. Ему назначили наказанием 3 года и 4 месяца лишения свободы с запретом в течение 1 года занимать определенные должности с 8500 грн штрафа.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе обвиняемого (Горященко – ред.) на приговор ВАКС от 5 июня 2026 года в уголовном производстве по обвинению (Горященко – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 364 УК Украины. Установить срок до 23 июля 2026 для подачи участниками производства возражений на апелляционную жалобу в АП ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-директору КП «Полтатопливо». По версии следствия, и.о. директора КП «Полтатопливо», действуя без разрешения Полтавского областного совета и в нарушение устава предприятия, в июне 2020 года заключил с частным обществом договор о предоставлении возвратной финансовой помощи на сумму 1,89 млн грн сроком на один месяц.

Выплата долга должна была состояться уже через месяц, но стороны достигли договоренности о его погашении путем отчуждения сооружений и зданий предприятия стоимостью якобы 1,8 млн грн в пользу общества. Впрочем, по данным экспертизы, реальная цена переданной недвижимости составила 14,5 млн грн, а именно отчуждение произошло с нарушением законодательства и без согласия собственника – территориального общества. Таким образом территориальная община понесла убытки на сумму 12,7 млн ​​грн.

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