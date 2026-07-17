Украинцы могут получить скидку на оплату коммуналки: кто имеет право в 2026 году

Финансы
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В 2026 году отдельные категории украинцев могут получить скидку на оплату коммунальных услуг. Кто имеет право на льготу, какой доход позволяет ее оформить и как подать документы – читайте в материале.
Фото: УНІАН

В Украине отдельные категории граждан могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого необходимо соответствовать установленным критериям по доходу и относиться к определенным законом льготным категориям.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Горячие цены на холодную воду: новые тарифы на водоснабжение в городах УкраиныВ июле коммунальные предприятия увеличили стоимость снабжения и отведения холодной воды для ряда украинских городов. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие тарифы сейчас действуют в областных центрах Украины.

Одним из главных условий для получения льготы является уровень дохода. Среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 гривен. Именно такой показатель в 2026 году дает право на налоговую социальную льготу.

Право на льготы имеют:

  • бывшие военнослужащие, получившие инвалидность во время прохождения службы;
  • члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;
  • пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категорий, а также члены их семей;
  • реабилитированные граждане, ставшие лицами с инвалидностью или пенсионерами из-за репрессий;
  • вдовы и вдовцы ликвидаторов других ядерных аварий и испытаний (при условии, что не вступили в повторный брак);
  • ветераны военной службы, Национальной полиции, органов внутренних дел и других государственных структур, а также члены их семей;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания времен Второй мировой войны;
  • депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Подать заявление можно несколькими способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе;
  • через уполномоченных представителей местной власти;
  • почтой;
  • онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или сервис «Дія».

Напомним, ранее в отдельных регионах Украины с 1 июля начали действовать новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Из-за этого получателям жилищных субсидий размер государственной помощи пересчитают автоматически.

Между тем данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», свидетельствуют, что большинство украинцев, а это 59%, не готовы к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги, даже если это необходимо для евроинтеграционных реформ. Опрошенных не убеждают даже заверения правительства, что эти деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры по стандартам ЕС.

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