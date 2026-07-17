Россия ночью выпустила по Украине восемь ракет и 130 беспилотников: сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 17 июля атаковали Украину противорадиолокационной ракетой Х-31П, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 130 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 16 июля враг атаковал одной противорадиолокационной ракетой Х-31П с ТОТ АР Крым, 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ТОТ АР Крым и 130 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Приморско-Ахтарск, Миллерово, Орел – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 115 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание двух ракет и 8 ударных БпЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5. Кроме того, противорадиолокационная ракета Х-31П не достигла своей цели.

Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум шестеро получили ранения, среди них трое детей.

Кроме того, в ночь против 16 июля под ударами врага оказались Киев и Харьков. В столице погибли два человека.. Также сообщалось еще о шести пострадавших.

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