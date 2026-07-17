В оккупированной Керчи после атаки БПЛА горят склады и нефтебаза – СМИ

Во временно оккупированной Керчи в ночь на 17 июля прозвучала серия взрывов. В результате атаки беспилотников зафиксировали пожары на железнодорожной станции, вблизи нефтебазы и неподалеку от электроподстанции.

Об этом сообщают очевидцы и мониторинговые Телеграм-каналы.

По данным мониторингового канала «Крымский ветер», вблизи местной железнодорожной станции загорелись склады и эшелоны. Пожар в этой зоне зафиксировал сервис NASA FIRMS. Также очевидцы предполагают, что БПЛА попали по нефтебазе и электроподстанции.

OSINT-аналитики также зафиксировали пожар и возле Коктебеля, в районе электроподстанции и насосной станции. Кроме этого, два пожара произошли между Багерово и Октябрьским, неподалеку от Керчи.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

«Здесь две железнодорожные ветки, автодороги, путепровод, небольшие мосты, крупная ЛЭП. Горело и между Багерово и бывшим военным аэродромом, который сейчас снова используют российские военные. Отметка 4 – ландшафтный пожар. Возможно, недолет по УКПГ «Багерово» ГАО «Черноморнефтегаз»», – пишет «Крымский ветер».

Кроме Крыма дроны наведались и во временно оккупированное Гранитное Донецкой области. В результате удара БПЛА там начался пожар в районе нового железнодорожного моста, который также зафиксировал NASA FIRMS.

Напомним, накануне бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме «Саки» в временно оккупированном Крыму.

14 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций совместно с подпольщиками Движения сопротивления поразили Балаклавскую ТЭС в Севастополе.

А несколько дней назад оккупационные власти Севастополя ввели «особый режим» на объектах энергетики после массированной атаки дронов. Кроме этого стало известно, что часть Крыма осталась без света.

К тому же ВСУ уничтожили корабль рф «Изумруд», который в 2018 году атаковал украинские катера в Керченском проливе. Операция была проведена вблизи Новороссийска с применением морского безэкипажного комплекса Sargan-3000.

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