В Одессе до 10 возросло количество пострадавших в результате ракетной атаки

Общество
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В результате российской ракетной атаки по Одессе вечером 16 июля количество пострадавших выросло до 10 человек. Два человека погибли, среди них женщина, которая гуляла в парке с детьми.
Фото ДСНС

Количество пострадавших в результате российской ракетной атаки на Одессу вечером 16 июля выросло до десяти человек, среди них есть дети.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«В Одессе количество пострадавших в результате ночной ракетной атаки выросло до 10, среди которых дети. Два человека погибли. Среди погибших – женщина, которая гуляла в парке с детьми. Дети остались живы», – отметили в ОВА.

Кроме того, в Одесском районе в результате обстрела разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Также огонь охватил припаркованные рядом автомобили. Там обошлось без жертв и пострадавших.

На местах ударов работают экстренные службы.

Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли два человека, еще как минимум шестеро получили ранения, среди них трое детей.

Всего российские войска в ночь на 17 июля атаковали Украину противорадиолокационной ракетой Х-31П, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 130 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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