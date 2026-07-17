Трамп обвинил Китай во вмешательстве в президентские выборы США 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассекреченные документы якобы подтверждают вмешательство Китая в президентские выборы 2020 года. В то же время оценка американской разведки свидетельствует, что Пекин не влиял на результаты голосования.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, во время 25-минутного обращения в Белом доме Трамп заявил, что его администрация рассекретила материалы, которые демонстрируют «шокирующие уязвимости» избирательной системы США. По его словам, Китай незаконно получил данные 220 миллионов американских избирателей, в частности имена, адреса и другую информацию.

Президент США также обвинил представителей разведывательного сообщества в якобы сокрытии масштабов деятельности Китая.

Однако в докладе американской разведки, обнародованном в 2021 году, отмечалось, что нет никаких признаков того, что иностранное государство пыталось или смогло изменить «любой технический аспект» выборов 2020 года – от регистрации избирателей и бюллетеней до подсчета голосов и окончательных результатов.

В разведке также заявляли, что Китай на протяжении многих лет собирал информацию об американских избирателях, общественном мнении, политических партиях и кандидатах. Однако эти данные, по оценке спецслужб, использовались преимущественно для анализа и прогнозирования политических процессов, а не для изменения результатов выборов.

По словам источников Reuters, полученные Китаем избирательные данные не были секретными – такие списки регулярно покупают политические консультанты в США, и они не могли быть использованы для фальсификации голосования.

Пекин также опроверг обвинения Трампа. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что Китай «никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться» в президентские выборы США.

Как известно, Трамп годами заявляет, что его поражение на выборах 2020 года от демократа Джо Байдена было сфальсифицировано, однако многочисленные судебные разбирательства и пересчеты голосов не выявили доказательств масштабных нарушений.

Напомним, в ноябре 2024 года специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал ходатайство о закрытии федерального дела против президента Дональда Трампа относительно влияния на результаты выборов 2020 года.

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