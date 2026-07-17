«Это вам не французские +40»: синоптик порадовала прогнозом на уикенд

Общество
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Погода 18 – 19 июля по всей Украине будет сухой и солнечной. Кратковременные грозовые дожди возможны только на западе.
Вечерний Киев

В Украине на выходных, 18 – 19 июля, ожидается сухая и комфортная летняя погода. Антициклон не будет пропускать дожди в большинство областей, поэтому будет сухо и солнечно.

Об этом сообщает украинский синоптик Наталка Диденко в Телеграм-канале.

Кратковременные осадки зацепят только запад Украины.

Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июнеЕвропу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

«Только линия схождения на западе обусловит грозовые дожди. Напоминаю, линия схождения – это такая узкая зона, где сходятся воздушные потоки, провоцируют конвергенцию, из-за чего возникает, активизируется конвекция и, как следствие, в этой зоне появляются активные дожди, даже ливни и грозы. Именно поэтому на западе Украины вероятны грозовые дожди», – объяснила синоптик.

На остальной территории Украины будет сухо и солнечно. Температура воздуха в дневные часы в Украине в течение выходных будет колебаться от +24 до +29 градусов, местами +29…+31 градус.

В Киеве, 18–19 июля, будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха в субботу будет колебаться в пределах +25 – +26 градусов, в воскресенье будет жарче, до +30 градусов.

«Летних выходных понемногу становится меньше – не сидите дома, полюбуйтесь результатами умеренно-континентального украинского климата. Это вам не французские +40 градусов. У нас хорошее цветущее лето», – добавила Диденко.

Напомним, 30 июня в Украине был зафиксирован ряд температурных рекордов. Дневные максимумы воздуха в одиннадцати областных центрах превысили предыдущие исторические значения для этой даты.

Также мы писали, что рекордная жара в Европе унесла уже более 10 тысяч жизней.

Как известно, правительство Франции вводило чрезвычайный план Orsec в ответ на волну экстремальной жары, которая охватила страну. Этот механизм экстренного реагирования традиционно применяется во время масштабных природных катастроф.

А июнь 2026 года, по данным Службы изменения климата Европейского Союза Copernicus, стал самым жарким в Западной Европе за весь период метеорологических наблюдений.

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Киев Погода Украина Прогноз Лето Жара Погода в июле Наталка Диденко
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