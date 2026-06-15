В Минобороны разъяснили, кого из военных начнут первыми увольнять со службы

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В Минобороны Украины сообщили, что до конца 2026 года планируется поэтапное увольнение военных с самым долгим сроком службы, в частности тех, кто воюет с 2014 и 2022 годов.
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Министерстве обороны Украины заявили, что до конца 2026 года планируется постепенное увольнение со службы военнослужащих с самым долгим сроком пребывания в армии.

Об этом говорится в публикации ведомства в Telegram.

Деньгами воюют, а без денег горюют: чего ждать от реформы армииНа первом этапе предполагаются новые контракты, четкие сроки службы, а также повышение денежного довольствия.

На вопрос о том, когда отпустят тех, кто давно служит, в Минобороны ответили, что этот процесс должен начаться до конца года. Это касается в первую очередь тех, кто служит с 2014 и 2022 годов, а также военных, которые длительное время находились на передовой.

Увольнения будут касаться военнослужащих с наибольшей выслугой лет и самым долгим временем участия в боевых действиях.

В ведомстве подчеркивают, что это является частью первого этапа трансформации Сил обороны.

«Государство видит ценность того, что вы делаете. Каждый день на позиции. Каждый штурм. Каждое решение командира», – отметили в Минобороны.

Также сообщается, что соответствующие постановления были приняты 12 июня. После подписания и официальной публикации документы вступят в силу, и процесс увольнения начнется поэтапно.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны презентовало масштабную реформу военной службы. Она внедряет обновленную систему контрактов с четкими сроками, повышение выплат, гарантированные отсрочки и новые механизмы возвращения военных из СЗЧ.

По словам министра обороны Михаила Федорова, длительность отсрочки будет зависеть от типа контракта. Например, за 14-месячный контракт с выходом на «ноль» можно будет получить до 1,5 лет отсрочки после службы.

Между тем, в Генштабе объяснили, что сроки демобилизации военных в Украине до сих пор напрямую зависят от темпов и успешности общей мобилизации.

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