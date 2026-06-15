От 10 до 170 тысяч грн: Кабмин утвердил новую систему выплат для военных

Правительство приняло и обнародовало постановление №768, которым ввело экспериментальный проект по дополнительным мотивационным выплатам для некоторых категорий военных и полицейских. Отныне они могут получить от 10 до 170 тысяч доплат.

Об этом отмечается в документе, размещенном на официальном портале Кабинета министров.

Также постановлением устанавливаются особенности прохождения военной службы по контракту во время военного положения. Указано, что этот проект должен реализовываться в течение двух следующих лет.

5 мая 2026, 16:45 Деньгами воюют, а без денег горюют: чего ждать от реформы армии На первом этапе предполагаются новые контракты, четкие сроки службы, а также повышение денежного довольствия.

Таким образом, согласно постановлению, для военнослужащих вводится новая система выплат, которая зависит от места службы и характера задач:

Непосредственное участие в боевых действиях – до 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения ежемесячно.

Первая линия (до взводного опорного пункта) – 170 тысяч гривен.

Вторая линия (до ротного опорного пункта) – 70 тысяч гривен.

Пункты управления боевыми подразделениями – 50 тысяч гривен.

Тыловые должности инструкторов – от 15 до 30 тысяч гривен, другие должности в тылу – 10 тысяч гривен.

Предусмотрены отдельные бонусы за штурмы и пленных

Документом регламентируются разовые и суточные боевые выплаты за успешные операции. За штурм или восстановление собственных позиций бойцам будут доплачивать 20 тысяч гривен в сутки, а за захват вражеских – 40 тысяч.

За взятие российского военного в плен предусмотрено 100 тысяч гривен, которые распределят между всеми участниками операции. Уничтожение оккупанта в стрелковом или рукопашном бою принесет 15 тысяч гривен при условии наличия видеофиксации.

При этом суммарно один военный не может получить более 460 тысяч гривен в месяц. Это максимальный доход.

Все военнослужащие без каких-либо дополнительных выплат (например, тыловые), но непосредственно привлеченные к обеспечению жизнедеятельности воинских частей, будут получать не менее 30 тысяч гривен в месяц.

Сроки службы

Что касается сроков службы, в Минобороны сообщили: для всех военнослужащих предоставляется возможность заключать контракты на сроки от 6 до 24 месяцев.

На боевых должностях:

для действующих военнослужащих – 10 месяцев;

для граждан из запаса – 14 месяцев;

для граждан из запаса с боевым опытом – от 6 месяцев.

Для остальных должностей предусмотрены контракты сроком на 24 месяца.

Для всех гарантированы отсрочки от призыва по мобилизации – не менее 6 месяцев. Далее во внимание принимается участие в боевых действиях и общий срок службы:

+3 месяца – за каждый месяц выполнения боевых задач;

+6 месяцев – за каждый год службы с 2022 года до подписания нового контракта;

+1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.

Продолжительность отсрочки определяется по совокупности всех оснований. Чем дольше защитник на военной службе, тем продолжительнее будет отдых, отмечает ведомство.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны презентовало масштабную реформу военной службы. Она внедряет обновленную систему контрактов с четкими сроками, повышение выплат, гарантированные отсрочки и новые механизмы возвращения военных из СЗЧ.

По словам министра обороны Михаила Федорова, продолжительность отсрочки будет зависеть от типа контракта.

Также в Минобороны разъяснили, кого из военных, согласно реформе, начнут первыми увольнять со службы.

А заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что те военные, которые не подпишут контракты, будут служить до объявления демобилизации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.