Минобороны определило сроки для военных, в течение которых можно возобновиться после СОЧ

Министерство обороны определило сроки, в течение которых военнослужащие в статусе СЗЧ смогут восстановиться в Вооруженных Силах. Рассмотрение рапорта длится до семи дней, а после согласования на прибытие в часть предоставляется еще пять суток.

Об этом командование Сухопутных войск ВСУ сообщает в Фейсбуке.

28 октября 2025, 19:41 С начала вторжения в Украине открыли более 230 тысяч дел за СОЧ и 53 тысячи – за дезертирство С начала большой войны правоохранители открыли более 230 тысяч дел за СОЧ в украинской армии, больше всего – в сентябре 2025 года (17 176). Также за последние два года увеличилось количество открытых дел за дезертирство. Помесячная статистика и динамика – на инфографике.

«В случае если военнослужащий подает рапорт через приложение «Армия+», срок его рассмотрения составляет до 7 дней. После согласования предоставляется 5 суток на прибытие в часть. На экране «Армия ID» появляется статус «В пути», удостоверяющий участие в программе возвращения после СЗЧ. Его необходимо показать, если вас остановят представители ТЦК, ВСП или Национальной полиции», – говорится в сообщении.

Как отмечается, если военнослужащий обращается непосредственно в воинскую часть, он должен подать рапорт на месте и сразу зачисляется в списки временно прибывшего личного состава (с возобновлением продовольственного обеспечения).

«Часть проверяет сведения, указанные в рапорте, до 7 дней. После согласования начинается процесс зачисления в списки личного состава части с восстановлением денежного и других видов обеспечения», – пишет командование.

При этом еще один вариант возвращения предусматривает обращение через Центр рекрутинга Сухопутных войск. После подачи рапорта в выбранную часть его рассмотрение также длится до семи дней.

«В случае согласования, рекрутинговый центр выдает бумажное предписание, удостоверяющее участие в программе возвращения после СЗЧ. Этот документ действует 5 дней», – заявили в Сухопутных войсках.

Уточняется, что соответствующий документ необходимо иметь при себе во время следования к месту службы.

Также, по информации командования, после прибытия в часть оформление зависит от статуса.

«Если вас еще не исключили из списков предыдущей части, то вас зачислят в списки временно прибывшего личного состава с возобновлением только продовольственного обеспечения. После издания приказа о зачислении в списки личного состава части будет восстановлено денежное и другие виды обеспечения. Если же вас уже исключили из списков предыдущей части, вас в тот же день зачислят в списки личного состава с восстановлением денежного и других видов обеспечения», – добавили в сообщении.

Напомним, что возможностью возвращения в армию через «Армия+» могут воспользоваться военнослужащие, у которых факт СЗЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 года. Подать рапорт можно будет до 20 сентября 2026 года. Как известно, военные уже подали более 500 рапортов на возвращение из СЗЧ по новому механизму.

Стоит отметить, что министерство обороны внедрило новую программу добровольного возвращения из СОЧ в рамках реформы военной службы. При добровольном возвращении военнослужащие могут самостоятельно выбрать бригаду в пределах структур ВСУ, Нацгвардии или Государственной специальной службы транспорта, а также указать желаемую должность.

Также сообщалось, что Офис генерального прокурора закрыл статистику уголовных правонарушений, связанных с самовольным оставлением военнослужащими своих частей и дезертирством, так как соответствующая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.