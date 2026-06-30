Минобороны запускает программу гарантированного обеспечения подразделений дронами

Национальная безопасность
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Минобороны запускает первый этап проекта Базовый уровень – систему минимально гарантированного обеспечения военных подразделений дронами.
Фото: t.me/zedigital

Министерство обороны совместно с Генеральным штабом запускает первый этап проекта «Базовый уровень» – систему минимально гарантированного ежемесячного обеспечения военных подразделений беспилотниками.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Михаил Федоров.

Перелом эпох: как дроны изменили войну и есть ли будущее у танковУкраина сделала большой шаг вперед в работе с БПЛА, но списывать в утиль традиционные системы вооружения пока не стоит.

В первый этап программы включены наиболее востребованные типы БПЛА: FPV-дроны на радиосвязи и оптоволокни, «мавики», бомберы, крылья-разведчики и легкие middle-strike системы.

В дальнейшем список планируют расширять и на другие виды вооружения и военной техники.

«Подразделения получат определенный ресурс, который позволит планировать работу и боевые операции на несколько месяцев вперед. В то же время производители будут пользоваться прогнозируемым спросом на 6–12 месяцев, что поможет масштабировать производство», – объяснил Федоров.

Закупки будут осуществляться через систему DOT-Chain, которая позволит подразделениям самостоятельно выбирать необходимые БПЛА из доступного списка. В случае отсутствия определенного типа дрона предусмотрена замена на аналогичные по характеристикам модели.

Напомним, недавно Федоров рассказал, что с начала года подразделения беспилотных систем поразили более 800 000 подтвержденных целей врага. В целом дроны сейчас обеспечивают более 90% поражений противника на фронте и в тылу.

А президент Владимир Зеленский анонсировал разработку новых украинских беспилотников, способных преодолевать расстояние более 3000 километров. Также он заявил, что Украина будет увеличивать дальность ударов по территории врага.

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