Привлечение иностранных добровольцев в ВСУ: стало известно, как организуют сопровождение

Кабинет министров утвердил порядок организации логистики для иностранных добровольцев, желающих вступить в ряды Сил обороны Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

4 марта 2026, 18:32 Сколько человек мобилизуют и рекрутируют в украинское войско Как менялись темпы мобилизации в Украине за годы вторжения, а также сколько в армии контрактников по отношению к мобилизованным – на инфографике.

По ее словам, документ определяет четкий и прозрачный механизм – от прибытия кандидата в Украину до заключения контракта на военную службу.

Подробности рассказал министр обороны Михаил Федоров. Он добавил, что весь процесс будет проходить по единым прозрачным правилам:

Работать с иностранными добровольцами смогут только компании, включенные в перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. К участию будут допускаться только зарегистрированные в Украине компании, которые соответствуют установленным требованиям, не находятся под санкциями, не имеют связей с государством-агрессором и внесли обеспечительный платеж в размере 5 млн грн.

После проверки компании будут сопровождать добровольца на всех этапах – от оформления документов до заключения контракта.

По словам Федорова, компании будут обеспечивать оформление документов, страхование, прибытие в Украину, проживание и питание. Стоимость пакета услуг – 300 тыс. грн за одного кандидата, а выплаты будут осуществляться поэтапно.

Компании также будут отвечать за законность всех процедур и достоверность документов. Если кандидат не пройдет ВЛК или откажется подписывать контракт, компания за свой счет обеспечит его возвращение в страну отправления, добавил министр.

После этого кандидат пройдет проверки, ВЛК, базовую общевойсковую подготовку и будет зачислен в Силы обороны на тех же условиях, что и украинские военнослужащие, подытожил Федоров.

Свириденко добавила, что Силы обороны уже имеют опыт привлечения иностранных добровольцев. В планах правительства — расширить эту практику до уровня, когда 30–50% должностей пехотинцев и штурмовиков будут занимать иностранные добровольцы.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны разрабатывает новый механизм набора иностранцев в ВСУ. Также сообщалось, что в Украине упростят прохождение ВВК для иностранных добровольцев.

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