Зеленский о Клименко: у него есть потенциал устранить позорные моменты «бусификации»

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще не определился с тем, кто возглавит министерство обороны. При этом он считает, что экс-глава МВД Игорь Клименко является человеком, который смог бы провести реформу мобилизации.

Заявление Зеленского прозвучало на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

16 июля 2026, 15:41 Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и Федорова Михаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

Президент отметил, что пока еще не внес в Верховную Раду представление о назначении нового министра обороны.

В то же время он очертил вопросы, которые должен будет решить новый глава ведомства.

«Во-первых, армия должна работать вместе с министерством обороны. Вторая важная история – ТЦК. Я уже не могу сказать, что они где-то отдельно у военных. Вопрос мобилизации сложен, и им должны заниматься все – и армия, и правительство. Именно поэтому считаю, что у Клименко есть потенциал обеспечить поставки и устранить позорные моменты «бусификации», – заявил Зеленский.

Напомним, вчера Михаил Федоров подтвердил, что уходит с должности руководителя оборонного ведомства. До этого Зеленский провел встречу с фракцией «Слуга народа», где, по данным нардепов, предварительно согласовали назначение Клименко министром обороны.

Сегодня же стало известно, что Верховная Рада пока не будет голосовать за назначение нового министра обороны Украины. Для утверждения кандидата фракция «Слуг народа» намерена провести новое заседание.

Федоров во время брифинга 16 июля выразил мнение, что президент Зеленский еще может изменить свое решение по министру обороны, учитывая акции протеста против смены главы ведомства.

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