ВАКС заочно признал виновным бывшего директора структуры МВД

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего директора государственного предприятия Министерства внутренних дел «Информ-Ресурсы» Юханнана Бабаева в нанесении структуре МВД ущерба в 187 млн ​​грн. Ему назначили наказанием 9 лет лишения свободы заочно.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не указывает фамилий фигурантов.

По информации «Слово и дело», речь идет об экс-главе ГП «Информ-Ресурсы» Бабаеве и его бывшем заместителе Вадиме Матлаеве. Последнего оправдали.

«ВАКС объявил приговор бывшему директору ГП МВД Украины «Информ-ресурсы». Он признан виновным в злоупотреблениях при отчуждении помещений, что нанесло госпредприятию ущерб на 171 млн грн, завладении более 16 млн грн госпредприятия, использовании поддельных документов, похищении документов ГП и незаконных действиях с описанным имуществом, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357 УК Украины. Вместе с тем, суд оправдал бывшего заместителя директора ГП, обвиняемого в участии в выводе средств с предприятия. Не соглашаясь с решением суда в этой части, прокурор обжалует его в апелляционном порядке», – информирует САП.

Приговором суда Бабаеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества и штрафом.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора САП и взыскал с обвиняемого в пользу ГП «Информ-Ресурсы» 16,7 млн ​​грн нанесенного ущерба.

Кроме того, по приговору суда недвижимое имущество и земельный участок в центре Киева стоимостью свыше незаконно отчужденных 187 млн ​​грн возвращены в собственность государства.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему директору ГП МВД «Информ-ресурсы» Юханнану Бабаеву и еще трем лицам. По версии следствия, в течение 2018-2019 годов экс-директор госпредприятия МВД «Информ-Ресурсы» Бабаев, путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору с тремя лицами по корыстным мотивам, путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Коссад Решер» » и ООО «Дюнкерс», осуществили завладение денежными средствами на сумму 16,69 млн грн.

Эти средства были получены от продажи вышеуказанных объектов. Трое подозреваемых по этому делу пошли на соглашение со следствием, которое утвердил Высший антикоррупционный суд. Позже НАБУ и САП сообщили о новом подозрении экс-директору ГП МВД «Информ-ресурсы» и его заместителю.

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