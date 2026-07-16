В Украину вернули более 500 тел погибших военных

В Украину 16 июля вернули 501 тело погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Телеграм-канале.

«По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 501 тело погибших. Следователями правоохранительных органов, совместно с представителями экспертных учреждений, будут осуществлены все необходимые меры для идентификации репатриированных погибших», – говорится в сообщении Коордштаба.

15 апреля 2026, 17:32 Репатриация погибших: сколько тел павших защитников вернула Украина за годы большой войны С марта 2025 года резко возросло количество тел павших воинов, которых возвращают в Украину. Сколько тел погибших бойцов вернула Украина за годы российского вторжения – на инфографике.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Коордштаба, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

«Выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий», – добавили в Координационном штабе.

Также в ведомстве отдельно поблагодарили персонал Объединенного центра обеспечения мероприятий ГВС Вооруженных Сил Украины, который осуществлял перевозку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, и другие структуры ВСУ.

Напомним, в июне в Украину вернули тела 522 погибших, которые, по утверждению рф, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих состоялся еще 16 мая.

Также мы сообщали, что Украина вернула домой еще семерых гражданских лиц, которых россия годами незаконно удерживала в неволе. Среди освобожденных – украинцы в возрасте от 35 до 66 лет.

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