«Президент слышит украинский народ»: Федоров предположил, что Зеленский может изменить решение

Президент Украины Владимир Зеленский услышит украинцев, которые сегодня вышли на улицы, и, возможно, изменит свое решение относительно кандидатуры на пост нового министра обороны.

Такое заявление во время общения с медиа сделал экс-министр обороны Украины Михаил Федоров 16 июля.

«Я прошел путь с президентом. Он за семь лет меня никогда не подводил, как и я его. Уверен, что президент слышит украинский народ и знает, что делать. И 100% ситуация будет исправлена», – отметил Федоров.

16 июля 2026, 13:58 «Люди с дубинкой не нужны»: Федоров заявил о необходимости нового подхода к мобилизации Михаил Федоров заявил, что украинцам нужны не принуждение и страх, а условия, при которых они будут готовы добровольно брать на себя ответственность за защиту страны.

Также он напомнил, что вчера президент достаточно хорошо высказывался о нем на заседании фракции «Слуга народа».

Отдельно он отметил, что президент Украины не выбирал сторону главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Я знаю президента семь лет. Считаю, что он еще не выбрал сторону Сырского. Я сегодня утром с ним говорил, я ему сказал, что поступаю по совести. Я с ним прошел путь. Он за 7 лет меня как члена команды, в принципе, никогда не подводил. Как и я его», – добавил Федоров.

Ранее стало известно, что Верховная Рада сегодня, скорее всего, не будет голосовать за назначение министра обороны из-за отказа главного кандидата на пост Игоря Клименко.

Тем временем Федоров заявил, что для победы в войне Украине нужна смена Главкома и начальника Генштаба, и объяснил почему.

А в Евросоюзе отметили, что пока рано делать выводы относительно вероятной отставки Михаила Федорова с должности министра обороны, и назвали этот шаг президента Владимира Зеленского «большой неожиданностью».

Как известно, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.

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