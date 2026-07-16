Спецназовцы НГУ уничтожили российский Су-24М в оккупированном Крыму

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме «Саки» во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.
По его словам, операцию провели боевые водолазы ЦСП «Омега», которые после обнаружения цели тщательно спланировали удар. Самолет был поражен в момент подготовки к боевому вылету для нанесения ударов по территории Украины.
Как отметил Пивненко, первый ударный беспилотник попал в носовую часть Су-24М, после чего второй дрон нанес повторный удар в район топливных баков, окончательно уничтожив самолет.
«Национальная гвардия продолжает развивать направление высокоточных ударов, масштабировать возможности подразделений беспилотных систем и методически уничтожать важнейшие военные объекты государства-агрессора. Работа продолжается», – подчеркнул он.
Командующий также добавил, что список приоритетных целей врага постоянно обновляется.
Напомним, 8 июля стало известно, что украинские военные сбили еще один самолет армии российской федерации. Речь идет о многоцелевом истребителе Су-35.
А до этого бойцы СБУ ударили по аэродромам в Крыму и уничтожили как минимум 7 самолетов врага.
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