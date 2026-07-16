Спецназовцы НГУ уничтожили российский Су-24М в оккупированном Крыму

Национальная безопасность
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Спецназовцы НГУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.
Фото: РИА Новости

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме «Саки» во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

Какую военную авиацию рф потеряла в Крыму за четыре года вторженияНа инфографике – сколько истребителей и боевых вертолетов россия потеряла в Крыму и над Черным морем за четыре года большой войны.

По его словам, операцию провели боевые водолазы ЦСП «Омега», которые после обнаружения цели тщательно спланировали удар. Самолет был поражен в момент подготовки к боевому вылету для нанесения ударов по территории Украины.

Как отметил Пивненко, первый ударный беспилотник попал в носовую часть Су-24М, после чего второй дрон нанес повторный удар в район топливных баков, окончательно уничтожив самолет.

«Национальная гвардия продолжает развивать направление высокоточных ударов, масштабировать возможности подразделений беспилотных систем и методически уничтожать важнейшие военные объекты государства-агрессора. Работа продолжается», – подчеркнул он.

Командующий также добавил, что список приоритетных целей врага постоянно обновляется.

Напомним, 8 июля стало известно, что украинские военные сбили еще один самолет армии российской федерации. Речь идет о многоцелевом истребителе Су-35.

А до этого бойцы СБУ ударили по аэродромам в Крыму и уничтожили как минимум 7 самолетов врага.

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