Рада сегодня не будет голосовать за назначение министра обороны из-за отказа Клименко – нардеп

Верховная Рада Украины сегодня, скорее всего, не будет голосовать за назначение нового министра обороны Украины.

Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

«Есть все признаки того, что голосования за министра обороны сегодня не будет», – отметила нардеп.

16 июля 2026, 12:44 Федоров заявил, что для победы в войне нужна смена Главкома и начальника Генштаба – главные тезисы Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что для победы в войне Украине нужны кадровые изменения в военном руководстве, в частности замена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.

Также она анонсировала отдельное заседание провластной фракции «Слуг народа», которое будет посвящено голосованию за главу Минобороны.

«По голосованию за министра обороны будет отдельное заседание фракции «Слуг народа». После голосования за новое правительство», – уточнила она.

Также эту информацию подтвердила народный депутат от «Слуг» Мария Мезенцева.

«Сегодня министра обороны не выберут. Будут дополнительные консультации во фракции, потому что Клименко, якобы, отказался от должности», – заявила Мария Мезенцева.

Также народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что «Слуги народа» формально провели фракцию и внесли перечень министров на назначение в новое правительство Корецкого. По его словам, все по-прежнему.

«Но после голосования за перечень министров (кроме министров от президента: МИД и Минобороны) будет проведена еще одна фракция. Именно по вопросу кандидатуры на Минобороны. Это будет примерно в 16:00», – уточнил Железняк.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.

Также сегодня бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

Тем временем в Евросоюзе заявили, что пока рано делать выводы относительно вероятной отставки Михаила Федорова с должности министра обороны, и назвали этот шаг президента Владимира Зеленского «большой неожиданностью».

Как известно, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.

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