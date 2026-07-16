Взрывы боеприпасов в Вишневом: задержан гендиректор оборонного предприятия

Контрразведка и следователи СБУ задержали руководителей одного из оборонных предприятий по делу о детонации боеприпасов на складах в Вишневом.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Телеграм-канале 16 июля.

В частности, задержаны гендиректор одного из оборонных предприятий и его заместитель по производству, которые допустили размещение боеприпасов на складах, расположенных вблизи жилых домов в городе Вишневое Киевской области.

6 июля 2026, 20:46 Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить причины вторичной детонации в Вишневом Президент Зеленский поручил спецслужбам выяснить обстоятельства последствий российской удара по городу Вишневое в Киевской области.

Как выяснило следствие, складские помещения в Вишневом, где возник пожар с последующей детонацией, не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов.

«По материалам дела, это произошло из-за того, что гендиректор предприятия ненадлежащим образом организовал производственно-хозяйственную деятельность, не обеспечил выполнение требований пожарной безопасности и нормативно-правовых актов по хранению боеприпасов и взрывчатых веществ», – говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, как отметили правоохранители, его заместитель допустил размещение снарядов в непосредственной близости к жилой застройке. Именно это привело к гибели и травмированию людей.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по чч. 2, 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Также готовится ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив, в частности, 68 ракет различных типов. Под массированной атакой противника оказались Киев и область.

В Вишневом после российской атаки началась повторная детонация в жилом районе, местные власти временно эвакуировали более 600 человек. Всего же в результате российской атаки на Киевщину погибли 10 человек, еще 26 человек получили ранения.

После этого «Укроборонпром» уволил двух руководителей. А 14 июля об отставке сообщил и генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Как известно, на его место назначили временного руководителя. Им стал Сергей Боев.

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