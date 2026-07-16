ВАКС определил залоги фигурантам дела экс-чиновника прокуратуры Кировоградщины

Высший антикоррупционный суд определил 998 400 грн залога с обязанностями бывшему руководителю Кропивницкой окружной прокуратуры Владимиру Изотову в рамках дела о получении неправомерной выгоды экс-первым заместителем руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрием Ковалевым.

Такое решение 29 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде залога относительно подозреваемого (Изотова – ред.) – удовлетворить частично. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 998 400 грн», – говорится в решении.

Он также обязан: прибывать по первому вызову; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с рядом лиц по поводу обстоятельств дела и сдать на хранение загранпаспорта.

Кроме того, суд определил 998 400 грн залога предпринимателю Юрию Калугину. На него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Днепропетровской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Ранее ВАКС взял под стражу экс-чиновника Кировоградской областной прокуратуры.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-первому заместителю руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрию Ковалеву и еще двум лицам. По версии следствия, он требовал неправомерной выгоды у заместителя директора одного из предприятий Национальной академии аграрных наук Украины и директора госпредприятия. В то же время чиновник обещал закрыть уголовное производство.

В качестве неправомерной выгоды первый заместитель получил 13,5 тыс. дол. США и автомобиль Tesla Model X P100D. Чтобы скрыть полученный автомобиль, чиновник привлек руководителя окружной прокуратуры, который помог найти подставное лицо. На это лицо впоследствии и оформили доверенность на право распоряжения этим имуществом.

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