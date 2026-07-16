По Украине проходят акции протеста против увольнения Фёдорова с должности министра обороны

В четверг, 16 июля, в ряде городов Украины стартовали акции протеста против увольнения Михаила Фёдорова с должности министра обороны.

Об этом стало известно из соцсетей.

Митинги стартовали во многих городах Украины в 9 часов утра. Самый масштабный протест сейчас проходит в Киеве на площади Ивана Франко. К акции присоединились сотни людей.

Толпа скандирует «Верните Фёдорова», «Позор», «Сырского в отставку». Также люди держат плакаты с надписями: «Отменить увольнение Фёдорова», «За что?», «Реформы должны продолжаться», «Не трогай то, что работает», «Позорные решения отдаляют нас от победы» и тому подобное.

Аналогичные акции протеста проходят во Львове, Луцке, Одессе, Ровно, Днепре, Харькове и других городах.

Напомним, вчера, 15 июля, Михаил Фёдоров подтвердил, что покидает должность министра обороны и не войдёт в новый состав правительства, которое, вероятно, возглавит глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Одной из главных причин отставки Фёдорова в СМИ называют длительный конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Сегодня утром заместитель командующего Воздушных сил ВСУ полковник Павел Елизаров (позывной «Лазарь») написал рапорт об увольнении с должности и из рядов Вооружённых сил Украины, связав решение с отставкой Михаила Фёдорова.

Также известно, что после отставки Фёдорова волонтёр Сергей Стерненко и специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (Флеш) также заявили, что больше не занимают должности советников министра обороны Украины.

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