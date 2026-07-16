СМИ узнали вероятную причину увольнения Федорова с должности министра обороны

Президент Владимир Зеленский решил не оставлять Михаила Фёдорова в составе нового правительства из-за длительного конфликта между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом говорится в публикации Украинской правды «Отставка года и назначение Кабмина. Почему Зеленский устраняет Фёдорова из Минобороны».

15 июля 2026, 21:58 Федоров подтвердил, что не будет возглавлять Минобороны в новом правительстве Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны и не войдет в новый состав правительства.

По данным издания, во время встречи с фракцией «Слуга народа» 15 июля Зеленский объяснил, что не может допустить противостояния между Минобороны и военным командованием во время войны. По его словам, Фёдоров и главнокомандующий Александр Сырский имели разные подходы к управлению оборонной сферой.

Фёдоров выступал за цифровизацию армии, технологические решения, изменение системы закупок и автоматизацию военного планирования. Его команда занималась цифровизацией процессов, пересмотром оборонных закупок, аудитом контрактов, открытыми тендерами и внедрением автоматизированных систем принятия решений.

В то же время в Генштабе, как утверждают источники, настаивали на более традиционной модели управления и подчёркивали необходимость выполнения оперативных запросов армии. Из-за этого между Минобороны и военным руководством возникли споры относительно приоритетов в закупках, планировании и использовании оборонных ресурсов.

Источники «Украинской правды» утверждают, что напряжённость между сторонами усилилась летом и переросла в фактическое противостояние во время заседаний Ставки верховного главнокомандующего. По словам собеседников издания, одна сторона обвиняла другую в неправильном распределении ресурсов и непонимании потребностей армии.

Также президент якобы упрекнул Фёдорова в том, что тот не провёл обещанную реформу мобилизации. Зеленский заявил депутатам, что этим вопросом должен заняться новый глава Минобороны – действующий министр внутренних дел Игорь Клименко, которого рассматривают на эту должность.

Как известно, Михаил Фёдоров был одним из ближайших соратников Зеленского и оставался частью его команды с 2019 года. До перехода в Минобороны он возглавлял Минцифры, где реализовал проект «Дія» и стал одним из ключевых представителей цифровых реформ правительства.

В то же время официального подтверждения причин возможного увольнения от президента или самого Фёдорова пока нет.

Напомним, после того как Верховная Рада уволила с должности премьер-министра Юлию Свириденко, Михаил Фёдоров подтвердил, что покидает должность министра обороны и не войдёт в новый состав правительства, которое, вероятно, возглавит глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Позже стало известно, что волонтёр Сергей Стерненко и специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (Флеш) после отставки Фёдорова заявили, что больше не занимают должности советников министра обороны Украины и прокомментировали свою работу в команде ведомства.

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