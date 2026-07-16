В Киеве есть погибшие и пострадавшие в результате российской атаки

Общество
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В результате массированной российской атаки на Киев в ночь против 16 июля погибли два человека, еще шестеро получили ранения, среди них 16-летний парень.
Фото Поліція Києва

В результате массированной российской атаки в ночь на 16 июля в Киеве погибли двое человек. Также известно еще о шести пострадавших.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Двое людей погибли в Киеве в результате атаки врага. Пострадали 6 жителей столицы. В том числе, 16-летний парень. Троих раненых медики госпитализировали», – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что ночью под ударом оказались Святошинский и Дарницкий районы столицы.

В Дарницком районе возникли пожары в административно-складском здании, складском помещении и припаркованных рядом грузовых автомобилях. Спасатели ликвидировали возгорания.

По данным спасателей, в этом районе погибли двое людей, еще двое, в частности ребенок, получили травмы.

В Святошинском районе в результате попадания вспыхнул пожар в одноэтажном складском помещении. Пострадали трое людей, пожар удалось локализовать.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий российской атаки. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Нагадаємо, в ночь против 16 июля российские войска осуществили атаку по Украине. Киев оказался под ударами баллистических ракет, а Харьков атаковали ударные беспилотники.

А минувшей ночью, 15 июля, россияне атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 122 ударными БпЛА, однако силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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