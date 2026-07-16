Не Венгрия: одна из стран ЕС заблокировала новый пакет санкций против россии – FT

Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций Европейского союза против россии, выступив против ограничений на транспортировку российского сжиженного газа.

Об этом сообщает Financial Times.

8 июня 2026, 16:18 Каллас озвучила сумму общих финансовых потерь россии в результате санкций Западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов США, заявила глава евродипломатии.

Как отмечается, в Греции опасаются потерь для судоходной компании Dynagas, которая перевозит российский сжиженный природный газ из арктического региона. Из-за позиции Афин утверждение санкционного пакета, который требует единогласной поддержки всех стран-членов, было отложено.

Посол Греции при ЕС заявил другим представителям стран-членов, что предложенные ограничения относительно транспортировки российского LNG в третьи страны могут «разрушить» компанию Dynagas, принадлежащую греческому миллиардеру Джорджу Прокопиу.

Как известно, Dynagas владеет 27 газовозами, часть из которых – специализированные суда класса Arc7, предназначенные для работы в арктических водах возле завода «Ямал LNG». По подсчетам FT, с начала 2025 года компания перевезла более 10 млн тонн российского LNG на 11 судах, осуществив 144 рейса.

Афины утверждают, что из-за санкций эти специализированные суда не смогут использоваться в других регионах и компания будет вынуждена продать их не западным покупателям. Стоимость одного такого газовоза составляет около $300 млн.

Именно греческая позиция задерживает принятие 21-го пакета санкций ЕС против россии уже в течение недели. Документ предусматривает новые ограничения против российских банков, криптовалютных сетей и предприятий военно-промышленного комплекса, а также механизм снижения ценового лимита на российскую нефть.

Однако из-за отсутствия договоренности страны ЕС согласовали временное продление действующего лимита цены на российскую нефть – $44,10 за баррель. Это позволит продолжить переговоры относительно санкционного пакета.

Напомним, 21-й пакет санкций против россии был представлен 9 июня. Он предусматривает усиление давления на энергетический и финансовый секторы рф, ограничения для криптовалютных платформ, а также первые в истории санкции ЕС относительно российской рыболовной отрасли.

Однако во время встречи 13 июля министры иностранных дел государств ЕС не смогли достичь согласия относительно его принятия.

Также ранее сообщалось, что имена главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и основателя российской нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкций Европейского Союза против россии. Такое решение приняли после требования Болгарии.

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