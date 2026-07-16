Заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Елизаров подал в отставку

Заместитель командующего Воздушных сил ВСУ полковник Павел Елизаров (позывной «Лазарь») написал рапорт об увольнении с должности и из рядов Вооружённых сил Украины, связав решение с отставкой Михаила Фёдорова.
Об этом Елизаров сообщил на странице в Facebook.
Своё решение полковник прямо связал с отставкой министра обороны Михаила Фёдорова. По словам Елизарова, отстранение руководителя оборонного ведомства является «большим злом для обороноспособности страны».
«К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение М. Фёдорова – это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!», – написал он.
В самом тексте рапорта Елизаров отметил, что Фёдоров был инициатором стратегических реформ в сфере противовоздушной обороны страны. По мнению полковника, блокирование этих реформ «повлечёт многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате агрессии российской федерации».
Официальным основанием для расторжения контракта в рапорте указаны «семейные обстоятельства». Елизаров также отметил в документе, что не желает продолжать службу в ВСУ или находиться в военном резерве, и попросил после увольнения направить его личное дело в Печерский РТЦК и СП в городе Киеве.
Напомним, вчера, 15 июля, Михаил Фёдоров подтвердил, что оставляет должность министра обороны и не войдёт в новый состав правительства, которое, вероятно, возглавит глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
Одной из главных причин отставки Фёдорова в СМИ называют длительный конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Также известно, что после отставки Фёдорова волонтёр Сергей Стерненко и специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (Флеш) также заявили, что больше не занимают должности советников министра обороны Украины.
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