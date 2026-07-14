США объявили о завершении масштабной волны ударов по Ирану

Мир
Читати українською
Центральное командование США сообщило о завершении пятичасовой операции против военных целей в Иране.
Архивное фото: март 2026 годаФото: dpa/picture-alliance, Marwan Naamani

Соединенные Штаты завершили новую серию ударов по военным объектам Ирана. Операция длилась пять часов и была направлена на ослабление способности Тегерана атаковать коммерческое судоходство.

Соответствующее сообщение появилось на странице Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, масштабная волна американских ударов по Ирану завершилась в 22:15 по восточному времени США 13 июля.

«Во время пятичасовой миссии американские силы успешно поразили военные цели по всей территории Ирана, в частности в Бушере, Чах-Бахаре, Джаске, Конарке, на острове Абу-Муса и в районе Бендер-Аббаса. Целью операции было дальнейшее ослабление способности Ирана атаковать коммерческое судоходство», – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что американские силы использовали высокоточные боеприпасы для поражения систем береговой обороны Ирана, объектов запуска ракет и беспилотников, а также военных возможностей, связанных с морской деятельностью.

«Более 50 тысяч американских военнослужащих сейчас находятся на Ближнем Востоке. Силы США остаются бдительными, боеспособными и готовыми к действиям», – подчеркнули в командовании.

Напомним, недавно Вооруженные силы США осуществили новую масштабную серию ударов по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива. Операция стала ответом на ракетный обстрел коммерческого грузового судна, который, по данным Вашингтона, осуществил Корпус стражей исламской революции.

Тем временем в США заявили, что Ормузский пролив остается полностью открытым для прохода гражданских судов, а движение кораблей является бесперебойным. В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

А в ночь на понедельник, 13 июля, Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по военным объектам Ирана. Во время этой операции американские силы впервые применили морские беспилотники-камикадзе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
США Иран Ближний Восток Боевые действия Атака Война на Ближнем Востоке
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне ночью снова атаковали Киев: повреждена школа-интернат, горели автомобили
США объявили о завершении масштабной волны ударов по Ирану
В Сумах возросло число погибших в результате авиаудара рф 11 июля
ЕС ввел санкции против 15 россиян, причастных к пыткам украинских пленных
Дроны ночью ударили по Афипскому НПЗ на Кубани и складу россиян в оккупированном Донецке
Иран атаковал танкеры ОАЭ в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы
Рубио заявил о намерении США ликвидировать Международный уголовный суд
Лидер партии Орбана ушел в отставку на фоне возможного отстранения президента Венгрии от должности
Трамп готов поддержать антироссийские санкции, инициированные Грэмом – СМИ
Оккупанты атаковали медучреждение в Херсоне, более 10 пострадавших
Больше новостей