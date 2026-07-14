США объявили о завершении масштабной волны ударов по Ирану

Соединенные Штаты завершили новую серию ударов по военным объектам Ирана. Операция длилась пять часов и была направлена на ослабление способности Тегерана атаковать коммерческое судоходство.

Соответствующее сообщение появилось на странице Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, масштабная волна американских ударов по Ирану завершилась в 22:15 по восточному времени США 13 июля.

«Во время пятичасовой миссии американские силы успешно поразили военные цели по всей территории Ирана, в частности в Бушере, Чах-Бахаре, Джаске, Конарке, на острове Абу-Муса и в районе Бендер-Аббаса. Целью операции было дальнейшее ослабление способности Ирана атаковать коммерческое судоходство», – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что американские силы использовали высокоточные боеприпасы для поражения систем береговой обороны Ирана, объектов запуска ракет и беспилотников, а также военных возможностей, связанных с морской деятельностью.

«Более 50 тысяч американских военнослужащих сейчас находятся на Ближнем Востоке. Силы США остаются бдительными, боеспособными и готовыми к действиям», – подчеркнули в командовании.

Напомним, недавно Вооруженные силы США осуществили новую масштабную серию ударов по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива. Операция стала ответом на ракетный обстрел коммерческого грузового судна, который, по данным Вашингтона, осуществил Корпус стражей исламской революции.

Тем временем в США заявили, что Ормузский пролив остается полностью открытым для прохода гражданских судов, а движение кораблей является бесперебойным. В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

А в ночь на понедельник, 13 июля, Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по военным объектам Ирана. Во время этой операции американские силы впервые применили морские беспилотники-камикадзе.

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