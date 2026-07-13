США впервые использовали морские беспилотники во время новой атаки на Иран

В ночь на понедельник, 13 июля, Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по военным объектам Ирана. Во время этой операции американские силы впервые применили морские беспилотники-камикадзе.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По информации командования, главной целью операции стало ослабление способностей Ирана осуществлять атаки на международное судоходство в районе Ормузского пролива. Во время ударов американские военные использовали истребители, корабли Военно-морских сил, ударные беспилотники-камикадзе, а также впервые задействовали морские дроны.

По данным CENTCOM, под ударами оказались иранские системы противовоздушной обороны, прибрежные радиолокационные станции, ракетные комплексы, беспилотные системы и малые боевые катера.

«Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, прибрежным радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым катерам, используя американские истребители, корабли ВМС, ударные беспилотники-камикадзе и впервые – морские беспилотники-камикадзе», – говорится в сообщении.

В командовании также подчеркнули, что Иран не контролирует Ормузский пролив, а Соединенные Штаты и впредь будут обеспечивать свободу международного судоходства, несмотря на действия Тегерана.

Накануне Вооруженные силы США провели новую масштабную серию ударов по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива. Операция стала ответом на ракетный обстрел коммерческого грузового судна, который, по данным Вашингтона, осуществил Корпус стражей Исламской революции.

Тем временем в США заявили, что Ормузский пролив остается полностью открытым для прохода гражданских судов, а движение кораблей является бесперебойным. В то же время, в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.