Цены на нефть выросли до четырехнедельного максимума на фоне усиления ударов США и Ирана

Мировые цены на нефть во вторник, 14 июля, выросли до самого высокого уровня за последние четыре недели из-за обострения боевых действий между США и Ираном и опасений по поводу безопасности поставок через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до $86,47 за баррель, что является самым высоким показателем с 12 июня. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла до $80,29 за баррель – максимума с 16 июня.

Рост цен произошел после того, как США восстановили морскую блокаду Ирана, а Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары. Рынки опасаются перебоев с поставками энергоресурсов через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом, через который до начала конфликта проходила примерно пятая часть мировых поставок.

«Несмотря на подписание меморандума о взаимопонимании и наличие договоренностей, это не продолжалось даже несколько недель. Именно это сейчас пытается учесть рынок», – заявила аналитик ANZ Сони Кумари.

По ее словам, хотя пик эскалации может быть уже позади, риски дальнейшего роста цен сохраняются, если перебои будут продолжаться. В таком случае стоимость нефти может оставаться в диапазоне $85–90 за баррель.

Напряженность усилилась после того, как президент США Дональд Трамп восстановил блокаду иранского судоходства и предложил взимать 20% плату за охрану судов в районе Ормузского пролива. Данные судоходства также свидетельствуют, что количество танкеров, которые проходят через Ормузский пролив, за последние сутки сократилось до самого низкого уровня за два месяца.

В то же время Иран продолжает экспортировать нефть, несмотря на отмену США на прошлой неделе 60-дневного исключения из санкций в отношении иранской нефти, заявил министр нефти страны Мохсен Пакнеджад.

Напомним, накануне Трамп объявил о восстановлении морской блокады Ормузского пролива, которая должна начать действовать во вторник в 16:00 по восточному времени США. Также он заявил, что США должны получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех грузов, которые проходят через пролив.

В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

Также СМИ узнали, что Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении американских военных ударов по Ирану.. Это позволяет Пентагону продолжать использование вооруженных сил в течение дополнительных 60 дней без отдельного одобрения законодателей.

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