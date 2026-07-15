Военные Сил беспилотных систем в ночь на 15 июля поразили 20 судов «теневого флота» российской федерации в водах Черного моря.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди в соцсетях.

«Следующий кластер операции СБС «МоЛоЧКа» откупорен ко Дню Украинской Государственности. Счет открыт: поймано 20 первых танкеров за ночь 15 июля», – сообщил Бровди.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

В общей сложности бойцам СБС удалось поразить 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза и один буксир.

Бровди отметил, что это второй этап операции «МоЛоЧКа», которая переместилась из Азовского в Черное море.

Пораженные 116 судов «теневого флота» рф в Азовском море он назвал первым раундом «морского боя» и отметил, что он завершен.

«Теперь море Черное. 20:0 за сегодня. Официальный отчет позже, вместе с видеопруфами», – добавил Бровди.

Напомним, прошлой ночью «Птицы Мадяра» поразили 11 судов российского «теневого флота», а за треть месяца военным удалось «обезвредить» более 100 «теневых судов» флота российской федерации.

Также 14 июля ударные дроны атаковали Севастополь и поразили Балаклавскую ТЭС. В части Севастополя исчез свет.

Кроме этого, ударные БПЛА в очередной раз ударили по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае, на территории предприятия вспыхнул пожар. Раздавались взрывы и во временно оккупированном Донецке.

Позже в Генштабе подтвердили, что украинские военные поразили нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Республике Башкортостан и Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае рф.

Тем временем исследование «Слово и дело» показало, что почти 60% украинцев считают Роберта Бровди «Мадяра» безоговорочным боевым авторитетом.

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