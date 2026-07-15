В Киев прибыли Урсула фон дер Ляйен и лидеры европейских стран

Политика
Читати українською

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров приехали в Киев для участия в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» и обсуждения поддержки Украины.
Фото Суспільне Новини/Нікіта Галка

Утром 15 июля в День украинской государственности в Киев с визитом прибыли президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров.

Об этом сообщает Суспільне.

Помимо главы Еврокомиссии, в украинскую столицу прибыли лидеры нескольких европейских государств, в частности президент Румынии Никушор Дан, президентка Молдовы Мая Санду, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр иностранных дел Македонии Никола Димитров, президент Албании Байрам Бегай и другие.

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров приехали в Киев для участия в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» и обсуждения поддержки Украины.
Президент Румынии Никушор ДанСуспільне Новини/Нікіта ГалкаИзображение максимального размера (откроется в новом окне)
Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров приехали в Киев для участия в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» и обсуждения поддержки Украины.
Премьер-министр Хорватии Андрей ПленковичСуспільне Новини/Нікіта ГалкаИзображение максимального размера (откроется в новом окне)
Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров приехали в Киев для участия в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» и обсуждения поддержки Украины.
Президент Молдовы Майя СандуСуспільне Новини/Нікіта ГалкаИзображение максимального размера (откроется в новом окне)
Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров приехали в Киев для участия в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» и обсуждения поддержки Украины.
Президент Сербии Александр ВучичСуспільне Новини/Нікіта ГалкаИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Ожидается, что лидеры примут участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа». Это важный дипломатический формат, основанный в 2023 году для укрепления связей между Киевом и странами Балканского и Черноморского регионов, а также консолидации поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

На сегодняшний день состоялись уже четыре такие встречи на уровне глав государств и правительств.

Напомним, в Париже 13 июля состоялась встреча лидеров «Коалиции желающих», во время которой обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Одной из главных тем стало укрепление противовоздушной обороны и развитие совместных оборонных проектов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ЕС Киев Визит Урсула фон дер Ляйен Президент Майя Санду Александар Вучич Никушор Дан
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Киев прибыли Урсула фон дер Ляйен и лидеры европейских стран
Силы ПВО в течение ночи сбили более сотни российских беспилотников
Ракеты будут сбивать еще в космосе: европейские компании разработают собственный перехватчик баллистики
Россияне нанесли ракетный удар по Одессе, есть погибшие и пострадавшие (дополнено)
Брата премьер-министра Испании признали виновным в злоупотреблении служебным положением
«Флеш» объяснил, почему прилеты баллистики иногда происходят до объявления воздушной тревоги
На Ближнем Востоке сразу три страны оказались под новой волной обстрелов КСИР
В центре Киева 15 июля ограничат дорожное движение: что известно
Трамп вновь пригрозил Ирану продолжением ударов до подписания соглашения со Штатами
Сенаторы США хотят принять санкционный законопроект Грэма без правок от Трампа – СМИ
Больше новостей