В Киев прибыли Урсула фон дер Ляйен и лидеры европейских стран

Утром 15 июля в День украинской государственности в Киев с визитом прибыли президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд европейских лидеров.

Об этом сообщает Суспільне.

Помимо главы Еврокомиссии, в украинскую столицу прибыли лидеры нескольких европейских государств, в частности президент Румынии Никушор Дан, президентка Молдовы Мая Санду, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр иностранных дел Македонии Никола Димитров, президент Албании Байрам Бегай и другие.

Ожидается, что лидеры примут участие в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа». Это важный дипломатический формат, основанный в 2023 году для укрепления связей между Киевом и странами Балканского и Черноморского регионов, а также консолидации поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

На сегодняшний день состоялись уже четыре такие встречи на уровне глав государств и правительств.

Напомним, в Париже 13 июля состоялась встреча лидеров «Коалиции желающих», во время которой обсудили дальнейшую военную поддержку Украины. Одной из главных тем стало укрепление противовоздушной обороны и развитие совместных оборонных проектов.

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