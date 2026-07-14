Дроны ночью ударили по Афипскому НПЗ на Кубани и складу россиян в оккупированном Донецке

Сегодня ночью, 14 июля, дроны в очередной раз атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, на территории предприятия вспыхнул пожар. Также взрывы прогремели во временно оккупированном Донецке.

Об этом пишут местные Telegram-каналы и украинские мониторинговые ресурсы.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Как отмечается, атака произошла на поселок Афипский Краснодарского края рф. На территории завода было слышно несколько мощных взрывов, после которых возник пожар.

На данный момент местные власти не сообщали никаких деталей ночной атаки.

Стоит отметить, что Афипский НПЗ является одним из промышленных гигантов на юге рф. Как известно, НПЗ способен перерабатывать более 6 млн тонн нефти ежегодно. Также предприятие является ключевым поставщиком бензина и дизельного топлива в регионе.

При этом сегодня ночью во временно оккупированном Донецке произошел взрыв на складе боеприпасов российских захватчиков, после чего началась длительная детонация снарядов.

Telegram-каналы публиковали кадры, на которых запечатлен масштабный пожар в результате взрывов.

По данным очевидцев, боеприпасы детонировали и хаотично разлетались в воздухе. Оккупационные власти города ситуацию не прокомментировали.

Стоит отметить, что 11 июня Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным, логистическим и промышленным объектам россии, в том числе и по нефтеперерабатывающему заводу «Афипский».

Напомним, Служба безопасности Украины подвела итоги прошедшей недели 40-дневной кампании дальнобойных ударов по стратегическим военным и топливно-энергетическим объектам россии.

Как известно, Силы обороны Украины 11 июля и в ночь на 12 июля провели серию ударов по военным и военно-экономическим объектам россии. Среди пораженных целей – Сызранский нефтеперерабатывающий завод, танкеры, паромы и эшелон с топливом.

А ранее бойцы Сил беспилотных систем нанесли точный массированный удар по стратегическому объекту магистральной электросети – подстанции 330 кВ «Симферопольская» в оккупированном Крыму.

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