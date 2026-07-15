ВАКС снова применил привод к судье из Ивано-Франковской области

Высший антикоррупционный суд снова применил привод к судье Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Владимиру Пятковскому в уголовном производстве по обвинению в получении 1200 долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 7 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Применить к обвиняемому (Пятковскому – ред.) привод в судебное заседание 8 июля 2026 года в 10:00, которое состоится в помещение Высшего антикоррупционного суда, а также на 09.07.2026 в 13:00, 13.07.2026 в 12:00 15.07.2026 в 12:00, 16.07.2026 в 10:00. В случае пребывания (Пятковского – ред.) в учреждении здравоохранения в связи с лечением, при условии невозможности им временного оставления такого заведения для явки в судебное заседание в Киев, обеспечить выполнение определения путем участия обвиняемого в режиме видеоконференции по техническим средствам НАБУ. В случае заболевания (Пятковского – ред.) тяжелой болезнью, которая препятствует его участию в уголовном производстве в любой форме, предусмотренной УПК Украины, подтвердить это обстоятельство соответствующими медицинскими документами», – говорится в решении.

Ранее по этому делу адвокат Иван Козак пошел на соглашение о признании виновности. Ему назначили 5 лет условно с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, ВАКС назначил к рассмотрению дело судьи Коломыйского горрайонного суда Владимира Пятковского. По версии обвинения, судья по пособничеству адвоката получил от гражданина 1200 долларов неправомерной выгоды за не привлечение к ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.