ССО подтвердили удар по Балаклавской ТЭС и назвали вероятные сроки ремонта

Подразделения Deep Strike Сил специальных операций совместно с подпольщиками Движения сопротивления поразили Балаклавскую ТЭС в Севастополе.

Из-за этого оккупированный Крым потерял почти 50% генерации электроэнергии, сообщают Силы специальных операций в соцсетях.

Спецоперация состоялась в ночь на 14 июля.

«Предварительно, в результате атаки был поврежден машинный цех с системой охлаждения одной из турбин Siemens SGT5-2000E. В случае повреждения насосного оборудования ремонт может занять от 2 до 5 месяцев», – заявили в ССО.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Как известно, Балаклавская ТЭС – это энергетическая основа полуострова. Вместе с Таврической ТЭС в Симферополе станция обеспечивает около 90% энергопотребления Крыма. Это два столпа собственной генерации электроэнергии.

«Оккупированный Крым – это военно-логистический хаб российской армии. Поэтому стабильное электроснабжение критически важно для узлов связи, центров управления, радиолокационных станций, средств РЭБ, систем ПВО, ремонтных заводов, Черноморского флота, военных аэродромов и другой военной инфраструктуры врага», – добавили в ССО.

Также военные отметили, что поражение объектов генерации электроэнергии на крымском плацдарме существенно подрывает наступательные и оборонительные возможности армии рф.

Ранее мы сообщали, что город Керчь и другие населенные пункты временно оккупированного Крыма атаковали ударные беспилотники. Часть Северо-Западного и Восточного энергорайонов полуострова частично обесточена. Также без света Керчь.

А накануне власти Севастополя ввели «особый режим» на объектах энергетики после массированной атаки дронов. Кроме этого, стало известно, что часть Крыма осталась без света.

К тому же ВСУ уничтожили корабль рф «Изумруд», который в 2018 году атаковал украинские катера в Керченском проливе. Операция была проведена вблизи Новороссийска с применением морского безэкипажного комплекса Sargan-3000.

Также президент рф путин заявлял о создании новой системы поставок горючего в Крым.

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