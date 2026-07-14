В Генштабе подтвердили поражение двух НПЗ на территории россии

Силы обороны Украины в ночь против 14 июля нанесли удары по ряду важных военных объектов России. В частности, подтверждено поражение двух нефтеперерабатывающих заводов, корабельной инфраструктуры, судов и других целей противника.

Об этом сообщили в Генштабе.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

В частности, украинские военные поразили нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Республике Башкортостан. На предприятии зафиксировали попадание и пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Комплекс является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России. Его мощность составляет около 10 млн тонн переработки нефти в год, а продукция используется, в частности, для обеспечения потребностей российской экономики и военной сферы.

Также украинские силы повторно поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае рф. На территории предприятия зафиксировали пожар, а степень повреждений сейчас устанавливается.

Как отмечается, Афипский НПЗ имеет мощность около 6,25 млн тонн нефти в год и является одним из ключевых предприятий юга россии, обеспечивающим производство моторных топлив и компонентов, которые используются для нужд армии рф.

Кроме того, Силы обороны поразили район перегрузки кораблей возле Геленджика Краснодарского края, который используется для перевалки российской нефти и обеспечения морской и военной логистики.

Также сообщается о поражении пяти танкеров, пяти сухогрузов и рейдового буксира в акватории Азовского моря. В Генштабе подчеркнули, что танкеры используются Россией для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а сухогрузы и буксир обеспечивают перевозку военных грузов и техники.

Кроме этого, украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов российских войск в Донецке и логистическому хабу в Луганске.

">https://telegram.me/GeneralStaffZSU/41120}

Напомним, накануне сообщалось, что бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили еще 11 судов российского «теневого флота» за ночь 14 июля. Всего за треть месяца «Птицы СБС» атаковали 116 судов «теневого флота» Российской Федерации.

А СМИ со ссылкой на аналитические данные отмечали, что массированные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к резкому сокращению объемов переработки нефти в рф, в частности они упали до самого низкого за 21 год уровня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.