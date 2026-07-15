Зеленский заявил, что считает Корецкого наиболее подготовленным кандидатом на должность премьера

Президент Владимир Зеленский высказался на тему возможного назначения главы НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на должность премьер-министра. По словам главы государства, Корецкий является самым подготовленным кандидатом.

Заявление Зеленского прозвучало во время пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве.

По словам президента, кандидатура нового премьера рассматривается, в частности, в контексте прохождения предстоящей зимы.

«Если мы входим в зиму, мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты ясны – подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины», – сказал он.

Президент добавил, что сегодня Корецкий примет участие в заседании фракции «Слуги народа», где он «будет обсуждать детали».

Напомним, 12 июля президент Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

После встречи с президентом премьер-министр Свириденко подтвердила, что покидает должность. А 14 июля Верховная Рада поддержала отставку Свириденко и всего Кабмина.

Ранее мы анализировали, зачем Зеленскому новый Кабмин и чем рискованна кадровая ротация.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.