Лишь 2,5% украинцев проходят психотерапию на регулярной основе – исследование

Общество
Читати українською

Большинство украинцев за последние три месяца не обращались к психологам или психотерапевтам, однако почти каждый четвертый признает потребность в такой помощи.
Коллаж Слово и дело

Несмотря на высокий уровень потребности в психологической поддержке, лишь небольшая часть украинцев обращается за помощью к специалистам. Регулярную психотерапию проходят лишь 2,5% опрошенных, тогда как более чем каждый пятый признает, что нуждается в такой поддержке, но не обращается.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самостоятельного заполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

По данным опроса, анализ опыта обращения за профессиональной психологической помощью показывает существенный разрыв между потребностью общества в психотерапевтической поддержке и фактическим уровнем ее получения. В частности, лишь 2,5% украинцев проходят психотерапию на регулярной основе, тогда как почти каждый четвертый признает, что нуждается в помощи специалиста, но не обращается за ней.

Большинство опрошенных (66%) за последние три месяца не пользовались услугами психологов или психотерапевтов и отметили, что не чувствуют в этом потребности.

В то же время 22,5% респондентов заявили, что не обращались к специалистам, хотя ощущают такую потребность. Еще 4% опрошенных обращались за психологической помощью эпизодически — несколько раз за последние три месяца, а 2,5% проходят терапию регулярно. Не ответили на вопрос 5% участников исследования.

Большинство украинцев за последние три месяца не обращались к психологам или психотерапевтам, однако почти каждый четвертый признает потребность в такой помощи.
Как часто украинцы обращаются за психологической помощью во время войны за последние три месяцаСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Исследование также выявило различия в зависимости от пола и возраста. Женщины чаще мужчин признают потребность в психологической поддержке: 26% респонденток отметили, что не обращались к специалистам, хотя ощущают такую потребность. Среди мужчин этот показатель составляет 18%. В то же время мужчины чаще заявляют о полном отсутствии потребности в психологической помощи – 70% против 63% среди женщин.

По возрасту наибольший опыт обращения за психологической помощью имеют молодые люди 18–29 лет и респонденты в возрасте 30–44 лет: по 10% и 9% соответственно обращались к специалистам регулярно или эпизодически.

В то же время среди молодежи зафиксировали и самый высокий скрытый запрос на помощь — 26% нуждаются в поддержке, но еще не обратились к специалистам. Самая старшая возрастная группа (55 лет и старше) чаще всего сообщает об отсутствии такой потребности: 75% заявили, что не нуждаются в услугах психологов или психотерапевтов. Лишь 4% представителей этой группы имели опыт обращения за помощью за последние три месяца.

Большинство украинцев за последние три месяца не обращались к психологам или психотерапевтам, однако почти каждый четвертый признает потребность в такой помощи.
Опыт и частота обращения за профессиональной психологической помощью в течение трех месяцевСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, согласно нашему исследованию, в Украине более трети населения (36%) ощущает информационную перегрузку. Чрезмерный медиапоток стал серьезным ежедневным раздражителем для значительной части общества. А вот психологический иммунитет к информационному шуму демонстрирует лишь каждый пятый украинец.

В то же время украинцы все больше склоняются к быстрому потреблению информации: почти половина предпочитает короткие новости в формате «в одну строку» и сжатые сообщения в соцсетях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Психическое здоровье Война Военное положение Соцопрос Исследование Стресс Война в Украине Психиатр
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Лишь 2,5% украинцев проходят психотерапию на регулярной основе – исследование
Наступление алгоритмов: более 11% трудоустроенных украинцев уже ощущают давление ИИ в своей профессии
Стало известно, сколько украинцев потребляют новости исключительно в формате «в одну строку»
Апелляционная палата уменьшила залог фигуранту дела ГП «Чоразморшлях»
Почти 40% украинцев в возрасте от 30 до 44 лет хотят сменить профессию
Более трети украинцев испытывают усталость и раздражение от информационного потока – опрос
ЦИК утвердила концепцию противодействия иностранному вмешательству в будущие выборы
Апелляционная палата оставила без изменений залог работнику СБУ
Война крадет сон: у 38% украинцев за последние месяцы существенно ухудшился ночной отдых
Украина производит 10 миллионов дронов в год, и будет 20 млн – Зеленский
Больше новостей