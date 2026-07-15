Лишь 2,5% украинцев проходят психотерапию на регулярной основе – исследование

Несмотря на высокий уровень потребности в психологической поддержке, лишь небольшая часть украинцев обращается за помощью к специалистам. Регулярную психотерапию проходят лишь 2,5% опрошенных, тогда как более чем каждый пятый признает, что нуждается в такой поддержке, но не обращается.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самостоятельного заполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

По данным опроса, анализ опыта обращения за профессиональной психологической помощью показывает существенный разрыв между потребностью общества в психотерапевтической поддержке и фактическим уровнем ее получения. В частности, лишь 2,5% украинцев проходят психотерапию на регулярной основе, тогда как почти каждый четвертый признает, что нуждается в помощи специалиста, но не обращается за ней.

Большинство опрошенных (66%) за последние три месяца не пользовались услугами психологов или психотерапевтов и отметили, что не чувствуют в этом потребности.

В то же время 22,5% респондентов заявили, что не обращались к специалистам, хотя ощущают такую потребность. Еще 4% опрошенных обращались за психологической помощью эпизодически — несколько раз за последние три месяца, а 2,5% проходят терапию регулярно. Не ответили на вопрос 5% участников исследования.

Исследование также выявило различия в зависимости от пола и возраста. Женщины чаще мужчин признают потребность в психологической поддержке: 26% респонденток отметили, что не обращались к специалистам, хотя ощущают такую потребность. Среди мужчин этот показатель составляет 18%. В то же время мужчины чаще заявляют о полном отсутствии потребности в психологической помощи – 70% против 63% среди женщин.

По возрасту наибольший опыт обращения за психологической помощью имеют молодые люди 18–29 лет и респонденты в возрасте 30–44 лет: по 10% и 9% соответственно обращались к специалистам регулярно или эпизодически.

В то же время среди молодежи зафиксировали и самый высокий скрытый запрос на помощь — 26% нуждаются в поддержке, но еще не обратились к специалистам. Самая старшая возрастная группа (55 лет и старше) чаще всего сообщает об отсутствии такой потребности: 75% заявили, что не нуждаются в услугах психологов или психотерапевтов. Лишь 4% представителей этой группы имели опыт обращения за помощью за последние три месяца.

Напомним, согласно нашему исследованию, в Украине более трети населения (36%) ощущает информационную перегрузку. Чрезмерный медиапоток стал серьезным ежедневным раздражителем для значительной части общества. А вот психологический иммунитет к информационному шуму демонстрирует лишь каждый пятый украинец.

В то же время украинцы все больше склоняются к быстрому потреблению информации: почти половина предпочитает короткие новости в формате «в одну строку» и сжатые сообщения в соцсетях.

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