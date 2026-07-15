Стало известно, сколько украинцев потребляют новости исключительно в формате «в одну строку»

Украинцы все больше склоняются к быстрому потреблению информации: почти половина предпочитает короткие новости в формате «в одну строку» и краткие сообщения в соцсетях. В то же время значительная часть аудитории продолжает сочетать быстрый контент с глубокой аналитикой.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самостоятельного заполнения структурированной анкеты 1200 респондентами в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность — с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI — Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно полученным результатам, большинство украинцев отдают предпочтение быстрому и лаконичному формату потребления новостей. 43,5% опрошенных отметили, что читают преимущественно короткие сообщения «в одну строку» и непродолжительные посты в соцсетях, которые не требуют много времени для ознакомления.

В то же время 38% респондентов сочетают разные форматы контента и потребляют как короткие новости, так и глубокую аналитику примерно в одинаковой степени. Лишь 6% опрошенных отдают предпочтение исключительно длинным текстам — лонгридам, аналитическим материалам и журналистским расследованиям.

Еще 6,5% украинцев вообще не читают новости и аналитику, а 6% не смогли определить свои медиапредпочтения.

Исследование также показало различия в зависимости от пола, возраста и региона проживания. Женщины чаще мужчин выбирают короткие новости быстрого формата — 48% против 39%. В то же время мужчины больше интересуются аналитикой: 9% из них читают только длинные материалы и расследования, тогда как среди женщин этот показатель составляет 3%.

Среди возрастных групп наибольший интерес к глубоким текстам демонстрирует молодежь 18–29 лет: 17% представителей этой категории выбирают исключительно лонгриды и аналитические материалы. В то же время именно молодежь меньше всего ориентируется на короткие новости — 33%. Больше всего сторонников формата «в одну строку» среди украинцев в возрасте 30–44 года (49%) и 45–54 года (51%).

В региональном разрезе больше всего сторонников комбинированного потребления новостей — среди жителей Киева: 51% читают и короткие сообщения, и аналитику. Наибольший спрос на длинные форматы зафиксировали на Юге — 12%, тогда как на Севере таких читателей лишь 1%. В то же время в этом регионе почти половина опрошенных (48%) предпочитает исключительно короткие новости.

Напомним, согласно нашему исследованию, в Украине более трети населения (36%) испытывает информационную перегрузку. Чрезмерный медиапоток стал серьезным ежедневным раздражителем для значительной части общества. А вот психологический иммунитет к информационному шуму демонстрирует лишь каждый пятый украинец.

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