Россияне ударили по многоэтажке и медучреждению Очакова, есть раненые

Российские оккупационные войска днем 14 июля нанесли удар из РСЗО по городу Очаков Николаевской области. Зафиксировано попадание по медицинскому учреждению и многоквартирным домам, есть пострадавшие.

Об это сообщает начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Телеграм-канале.

«Россияне атаковали город Очаков, предварительно, из РСЗО. Повреждено медицинское учреждение, многоквартирный дом, около 20 частных домов и семь автомобилей», – написал Виталий Ким.

По его данным, на данный момент известно о как минимум 8 раненых. Пять человек госпитализировали в местные больницы. Еще трем женщинам оказали помощь на месте.

14 июля 2026, 09:50 Россия ночью выпустила по Украине баллистику и более 130 дронов: как отработала ПВО Российские войска в ночь против 14 июля выпустили по Украине баллистические ракеты и 135 ударных беспилотников. ПВО уничтожила большинство вражеских целей.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела армии российской федерации. На местах работают медики, психологи, коммунальщики, ГСЧСники и другие профильные службы.

Напомним, в ночь на 14 июля российские войска в очередной раз атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела в столице зафиксировали повреждения зданий и пожары в двух районах города.

Вечером 13 июля российские оккупационные войска также нанесли дроновый удар по одной из больниц Херсона, в результате чего пострадали как минимум 11 человек, семеро из них являются работниками медучреждения.

В общей сложности в течение последней ночи российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты Искандер-М, управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 135 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских целей.

Тем временем в Сумах возросло число погибших в результате авиаудара рф 11 июля. Умер еще один человек, который находился в больнице и был в крайне тяжелом состоянии.

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