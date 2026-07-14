Россияне ночью снова атаковали Киев: повреждена школа-интернат, горели автомобили

В ночь против 14 июля российские войска в очередной раз атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела в столице зафиксировали повреждения зданий и пожары в двух районах города.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, об угрозе атаки баллистикой сообщал мэр Киева Виталий Кличко около полуночи. Утром спасатели показали последствия вражеских ударов.

В частности, в Голосеевском районе из-за попадания загорелось складское помещение. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

А в Дарницком районе в результате атаки на открытой территории вспыхнули автомобили – огонь также оперативно ликвидировали.

Кроме того, на другой локации в районе обнаружили воронку, поврежденные стекла окон главного корпуса, а также во вспомогательном здании на территории одной из школ-интернатов.

Также по двум другим адресам зафиксировали падение обломков во дворе жилого дома и на частный дом. По данным ГСЧС, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Напомним, вечером 13 июля российские оккупационные войска нанесли удар дронами по одной из больниц Херсона, в результате чего пострадали как минимум 11 человек, семеро из них являются работниками медучреждения.

А минувшей ночью войска рф атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Дроны попали в жилые дома и транспорт. В результате удара стало известно о двух погибших, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Также оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание автобусов. Также повреждены частные дома.

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