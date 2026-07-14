В Сумах возросло число погибших в результате авиаудара рф 11 июля

В больнице умерла 48-летняя женщина, получившая ранения в результате российского удара по Сумам 11 июля. Пострадавшая находилась в крайне тяжелом состоянии после атаки.

Об этом сообщает руководитель Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях.

«Трое суток врачи боролись за ее жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и сил пережить эту утрату», – говорится в заявлении главы области.

Как отмечается, по состоянию на утро вторника, 14 июля, количество погибших в результате удара российских оккупантов по городу Сумы возросло до шести человек.

Также стало известно, что еще 44 человека пострадали во время российского удара управляемыми авиабомбами.

Согласно словам Григорова, сейчас в медицинских учреждениях остаются 17 раненых, среди которых четверо детей. Еще двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 11 июля враг сбросил на город три управляемые авиабомбы. Ранее было известно о пяти жертвах и 43 пострадавших.

Как известно, вчера вечером, 13 июля, российские оккупационные войска нанесли дроновый удар по одной из больниц Херсона, в результате чего пострадали по меньшей мере 11 человек, семеро из них являются работниками медучреждения.

Также количество раненых в результате четырех авиаударов по Запорожью и Запорожскому району вечером 13 июля возросло до 12 человек, среди них – четырехлетний ребенок.

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