Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили еще 11 судов российского «теневого флота» за ночь 14 июля. В общей сложности за треть месяца «Птахи СБС» атаковали 116 судов «теневого флота» российской федерации.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди в соцсетях.

«Плюс 11 за ночь 14 июля. 116 судов за 9 суток поймано «Птахами СБС» в Азовском море в рамках операции «МоЛоЧКа», – сообщил Бровди.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

В частности, военным 414-й отдельной бригады удалось поразить 5 танкеров, 5 сухогрузов и буксир врага в Азовском море.

Кроме этого, командующий СБС объяснил, зачем бойцы СБС постоянно атакуют суда российской федерации. По его словам, «паралич» флота российских оккупантов, как весомой составляющей «теневого флота» рф, по сути делает невозможным вывоз на экспорт нефти с баз портовой нефтеперевалки и «наливаек рф» Волго-Донским каналом и Азовским морем к крупным танкерам.

«Также выжигание этих танкеров (и буксиров, которые их упорно таскают по морю после поражения) ограничивает доставку дефицитного бензина в Крым через узкое горло мелководья Азовского моря, оставляя основным и очень опасным способом доставку авто- и ж/д цистернами, которые тоже находятся под огневым контролем Свободолюбивой Украинской Птицы на асфальте или путях», – добавил Бровди.

Напомним, накануне бойцы Сил беспилотных систем атаковали 15 судов российского «теневого флота» в Азовском. А за последние 8 дней СБС поразили более 100 кораблей рф.

Также 14 июля ударные дроны атаковали Севастополь. Вероятно, поражена Балаклавская ТЭС. В части Севастополя исчез свет.

Кроме этого, ударные БПЛА в очередной раз атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, на территории предприятия вспыхнул пожар. Раздавались взрывы и во временно оккупированном Донецке.

А исследование «Слово и дело» показало, что почти 60% украинцев считают Роберта Бровди «Мадяра» безоговорочным боевым авторитетом.

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