В Севастополе введен «особый режим» после дроновой атаки на энергообъекты

Оккупационные власти Севастополя 14 июля ввели «особый режим» на объектах энергетики после массированной атаки дронов. Также известно, что часть Крыма осталась без света.

Об этом информируют мониторинговый Телеграм-канал «Крымский ветер» и гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

По данным мониторинговых пабликов, в оккупированном Крыму ночью снова раздавались взрывы. Полуостров атаковали ударные дроны. В частности, пролет БПЛА и взрывы были слышны в Балаклавском районе.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Эту информацию подтвердил и назначенный рф губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что после атаки Сил обороны Украины часть города осталась без электроснабжения.

Также гауляйтер Севастополя объявил о введении «особого режима» на объектах энергетической инфраструктуры. Впрочем, о чем именно идет речь, он не уточнил.

Тем временем в местных пабликах появилась информация о вероятной атаке на Балаклавскую ТЭС. Так, мониторинговый канал «Крымский ветер» предположил, что причиной проблем с электроэнергией в Севастополе мог стать «прилет» именно по Балаклавской ТЭС.

На фоне последних событий гауляйтер Севастополя призвал горожан экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи и максимально выключить электроприборы, чтобы не перегружать сеть.

Также в местных пабликах писали, что слышали пролет реактивного дрона или ракеты в направлении ТЭС, около 04:10 там прогремел взрыв и поднялось белое облако дыма. По данным очевидцев, «прилет» сопровождался яркой вспышкой, после чего исчез свет.

Мониторы предполагают, что, вероятно, было поражено оборудование, отвечающее за подачу или отвод пара. Также в сети появились сообщения о временных изменениях движения автобусов 91 и 103, которые ходят мимо ТЭС.

Помимо этого очевидцы сообщают, что возле объекта ТЭС много пожарных машин, а из открытых окон и дверей идет дым.

Также сегодня ночью дроны в очередной раз атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском краю, на территории предприятия вспыхнул пожар. Раздавались взрывы и во временно оккупированном Донецке.

А накануне бойцы Сил беспилотных систем ВСУ атаковали еще 15 судов российского «теневого флота» в Азовском море. За последние же 8 дней СБС поразили более 100 кораблей рф.

Кроме этого, Силы обороны поразили Сызранский НПЗ, танкеры и паромы россии в Азовском море.

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