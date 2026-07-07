Зеленский ввел санкции против поставщиков для российского ВПК и пропагандистов

Политика
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против поставщиков оборудования для российского ВПК, а также российских пропагандистов, которые поддерживают агрессию против Украины.
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против поставщиков оборудования для предприятий российского военно-промышленного комплекса, а также против российских пропагандистов.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Сколько видов иностранного оборудования использует рф для производства оружияНесмотря на международные санкции, россия использует более полутора тысяч видов импортного оборудования, установленного на более чем двухстах заводах. Подробнее – на инфографике.

В первый санкционный пакет вошли 30 юридических и 42 физических лица – компании, их учредители и руководители, которые производят высокоточные станки и оборудование для предприятий российского ВПК. Как отмечают в ОП, это оборудование используется в производстве вооружения, в частности компонентов для ракет.

Среди подсанкционных компаний – центр «Буревестник», который задействован в производстве минометных комплексов и самоходных артиллерийских установок «Мальва» калибра 152 мм, а также «КАМ-Инжиниринг», обеспечивающий финальные испытания узлов боевой авиации и отдельных ракетных систем.

«Мы продолжаем находить новые, хорошо обоснованные цели для санкций. Каждое такое решение еще больше изолирует российские компании, работающие на ВПК, затрудняет их сотрудничество с международными партнерами, доступ к технологиям, финансированию и оборудованию. Санкции должны делать участие в поддержке российской военной машины токсичным и экономически невыгодным», – заявил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Вторым решением санкции введены против 15 физических и восьми юридических лиц, которые, по данным Офиса президента, поддерживают агрессию России против Украины, распространяют кремлевскую пропаганду, искажают факты и незаконно осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях.

В частности, в санкционный список попали военный блогер Владимир Романов, который также является участником боевых действий против Украины, бывший военный летчик и пропагандист Илья Туманов, а также бывшая спортсменка по синхронному плаванию, депутат Московской городской думы Мария Киселева, которая посещала временно оккупированные территории Украины и публично поддерживает войну россии против Украины.

Напомним, в июне глава государства подписал указы, которыми ввел в действие санкционные решения в отношении российского военно-промышленного комплекса и лиц, сотрудничающих с оккупационной властью.

Также 30 мая президент Зеленский подписал два указа о синхронизации санкций Украины с решениями ЕС. Ограничения касаются физических лиц и компаний, связанных с россией, Ираном и другими странами.

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Владимир Зеленский Россия Санкции против России СНБО Санкции ВПК Пропаганда
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