Зеленский ввел санкции против поставщиков для российского ВПК и пропагандистов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против поставщиков оборудования для предприятий российского военно-промышленного комплекса, а также против российских пропагандистов.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

14 мая 2026, 13:20 Сколько видов иностранного оборудования использует рф для производства оружия Несмотря на международные санкции, россия использует более полутора тысяч видов импортного оборудования, установленного на более чем двухстах заводах. Подробнее – на инфографике.

В первый санкционный пакет вошли 30 юридических и 42 физических лица – компании, их учредители и руководители, которые производят высокоточные станки и оборудование для предприятий российского ВПК. Как отмечают в ОП, это оборудование используется в производстве вооружения, в частности компонентов для ракет.

Среди подсанкционных компаний – центр «Буревестник», который задействован в производстве минометных комплексов и самоходных артиллерийских установок «Мальва» калибра 152 мм, а также «КАМ-Инжиниринг», обеспечивающий финальные испытания узлов боевой авиации и отдельных ракетных систем.

«Мы продолжаем находить новые, хорошо обоснованные цели для санкций. Каждое такое решение еще больше изолирует российские компании, работающие на ВПК, затрудняет их сотрудничество с международными партнерами, доступ к технологиям, финансированию и оборудованию. Санкции должны делать участие в поддержке российской военной машины токсичным и экономически невыгодным», – заявил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Вторым решением санкции введены против 15 физических и восьми юридических лиц, которые, по данным Офиса президента, поддерживают агрессию России против Украины, распространяют кремлевскую пропаганду, искажают факты и незаконно осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях.

В частности, в санкционный список попали военный блогер Владимир Романов, который также является участником боевых действий против Украины, бывший военный летчик и пропагандист Илья Туманов, а также бывшая спортсменка по синхронному плаванию, депутат Московской городской думы Мария Киселева, которая посещала временно оккупированные территории Украины и публично поддерживает войну россии против Украины.

Напомним, в июне глава государства подписал указы, которыми ввел в действие санкционные решения в отношении российского военно-промышленного комплекса и лиц, сотрудничающих с оккупационной властью.

Также 30 мая президент Зеленский подписал два указа о синхронизации санкций Украины с решениями ЕС. Ограничения касаются физических лиц и компаний, связанных с россией, Ираном и другими странами.

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