Трамп поделился деталями последнего разговора с Линдси Грэмом после поездки сенатора в Украину

Президент США Дональд Трамп рассказал подробности своего последнего телефонного разговора с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который состоялся всего за несколько часов до его внезапной смерти. По словам американского лидера, сенатор звонил сразу после возвращения из поездки в Украину.

Об этом Трамп заявил в интервью NBC и CNN.

12 июля 2026, 13:23 «Америка и мир потеряли решительного лидера»: в Украине отреагировали на смерть сенатора США Грэма Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим защитником свободы. Соболезнования также выразил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам президента США, Грэм в разговоре сообщил, что только что прилетел из Украины и признался, что чувствует себя уставшим после долгой дороги.

«Он сказал, что только что вернулся из Украины. Я ответил: «Это был долгий путь». Он признался, что немного устал, но звучал бодро. Он был настоящим трудягой», – рассказал Трамп.

Президент отметил, что сенатор с восторгом делился впечатлениями от поездки, а также просил поддержать законопроект SAVE America Act, который предусматривает обязательное подтверждение гражданства США при регистрации избирателей и проверку удостоверения личности на избирательных участках.

Трамп заверил собеседника, что документ должен быть принят, а также сообщил, что они договорились встретиться в ближайшее время. Однако уже примерно в час ночи президенту сообщили о смерти сенатора.

Комментируя взгляды Грэма на войну россии против Украины, Трамп признал, что между ними существовали определенные разногласия.

По словам президента, он выступал за скорейшее завершение войны, тогда как Грэм занимал более жесткую позицию и последовательно поддерживал максимальное военное давление на россию.

«Думаю, он больше склонялся к тому, чтобы, честно говоря, война продолжалась. Он был очень воинственно настроен, когда речь шла об этом. Он был очень сильным сторонником военной силы. Я тоже такой, но, думаю, мы использовали ее немного по-разному. Вероятно, у нас было немного разное отношение к этому, но мы хорошо ладили в данном вопросе», – рассказал Трамп.

Несмотря на разные подходы, Трамп подчеркнул, что это не мешало их сотрудничеству. Он назвал Грэма сильным политиком, талантливым переговорщиком и человеком, который умел находить общий язык даже с представителями Демократической партии.

Напомним, Линдси Грэм внезапно умер 11 июля в возрасте 71 года. Незадолго до этого, 10 июля, он находился с визитом в Киеве. В последние месяцы сенатор активно продвигал законодательную инициативу по введению более жестких санкций против россии и стран, продолжающих покупать российскую нефть.

Президент Владимир Зеленский, комментируя смерть американского сенатора Линдси Грэма, назвал его настоящим защитником свободы.

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