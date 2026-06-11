На оккупированной ЗАЭС и шести областях зафиксировали обесточивания после вражеских обстрелов

Национальная безопасность
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В результате недавних ударов российских войск без электроснабжения остались потребители в шести регионах Украины. Также произошел очередной блекаут на оккупированной Запорожской АЭС.
Иллюстративное фотоGetty Images

По состоянию на утро четверга, 11 июня, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в шести областях остались без электроснабжения. Также отключилась линия внешнего питания Запорожской АЭС, на оккупированной станции очередной блэкаут.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Минэнерго.

Какую мощность имеют украинские атомные станцииЗапорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

«В результате российских дроновых ударов и артиллерийских обстрелов в прифронтовых регионах на утро есть обесточенные потребители в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Везде, где это позволяют условия безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы», – заявили энергетики.

Как отмечается, вчера вечером, 10 июня, во время обусловленной вражеским обстрелом воздушной тревоги отключилась высоковольтная линия, питающая временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

«Во время воздушной тревоги временно оккупированная россией Запорожская АЭС потеряла внешнее электропитание и перешла на питание от дизель-генераторов. В настоящее время станция остается обесточенной. Очередная потеря внешнего питания на оккупированной ЗАЭС создает угрозу ядерной и радиационной безопасности», – отметили в министерстве.

При этом это уже 19-е обесточивание ЗАЭС с начала полномасштабного российского вторжения.

Сейчас энергетики начали восстановительные работы везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

В Укрэнерго рассказали, что 11 июня потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к снижению. По данным компании, по состоянию на утро его уровень был на 1,2% ниже уровня предыдущего дня благодаря солнечной погоде и эффективной работе бытовых солнечных электростанций.

Украинцев призывают к экономному использованию электроприборов с 18:00 до 22:00, избегая одновременного включения нескольких мощных приборов.

Как известно, недавно экс-глава Укрэнерго заявил, что Украина сможет пройти это лето без отключений света, однако есть два главных условия. Во-первых, россия не должна массированно обстреливать объекты энергетики, а во-вторых, жара в 35 градусов не должна держаться неделями.

Напомним, 6 июня на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции восстановили внешнее электроснабжение после 15-часового блэкаута.

А 4 июня МАГАТЕ сообщило об интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения для Запорожской АЭС.

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