Сметанин объявил об отставке с должности гендиректора Укроборонпрома

Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин сообщил, что уходит с должности. Причину своего решения он не назвал.

Соответствующий пост был Сметанин опубликовал в своем Telegram-канале.

Подводя итог своей работы, он заявил, что главным достижением считает сформированную команду предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По словам Сметанина, сегодня украинский оборонно-промышленный комплекс является «одним из самых сильных и динамичных в мире».

Отдельно он поблагодарил представителей оборонной индустрии, с которыми работал над реализацией проектов, а также пожелал успехов новому руководителю «Укроборонпрома» и коллективу компании в выполнении государственной миссии.

Напомним, что 6 июля в городе Вишневое Киевской области после российской атаки началась повторная детонация прямо в жилом районе, местные власти временно эвакуировали более 600 человек. В результате российской атаки на Киевщину погибли 10 человек, еще 26 человек получили ранения.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, что в жилой зоне в Вишневом находился склад одного из предприятий Укроборонпрома. Он также пообещал, что структуре концерна будут увольнения.

В воскресенье, 12 июля, Укроборонпром уволил двух руководителей после взрывов складов в Вишневом.

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