На ЗАЭС восстановили внешнее питание после очередного блэкаута

Сегодня, 13 июня, на временно оккупированной Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение. Станцию запитали от воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ.

Об этом сообщили в пресс-центре «Энергоатома».

11 июня 2026, 11:13 На оккупированной ЗАЭС и шести областях зафиксировали обесточивания после вражеских обстрелов В результате недавних ударов российских войск без электроснабжения остались потребители в шести регионах Украины. Также произошел очередной блекаут на оккупированной Запорожской АЭС.

По данным компании, внешнее питание ЗАЭС восстановили в 14:30. Собственные нужды станции сейчас запитаны от воздушной линии электропередачи.

В «Энергоатоме» напомнили, что 10 июня в 21:09 Запорожская АЭС потеряла внешнее питание из-за отключения линии электропередачи «ЗаТЭС – Ферросплавная №1».

После этого станция перешла на питание от резервных дизель-генераторов. Они обеспечивали работу критически важных систем безопасности.

Этот случай стал 19-м блэкаутом Запорожской АЭС с момента ее оккупации российскими войсками и седьмым с начала 2026 года.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что каждая потеря внешнего электроснабжения создает серьезные риски для ядерной и радиационной безопасности крупнейшей атомной электростанции Европы.

«Только возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины и ее законного оператора может гарантировать безопасную эксплуатацию объекта и исключить угрозы для Украины, Европы и мира», – заявили в компании.

Напомним, 10 июня в результате ударов российских войск без электроснабжения остались потребители в шести регионах Украины. Также произошел очередной блэкаут на оккупированной Запорожской АЭС.

Также известно, что в ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло очередное обесточивание. Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.

А 4 июня МАГАТЭ сообщило об интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения Запорожской АЭС.

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