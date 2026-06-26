На Запорожской АЭС завершили ремонт ключевой линии питания

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о завершении ремонта ключевой линии электропередачи и другой энергетической инфраструктуры, необходимой для безопасной работы оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечается, ремонтные работы провели в рамках временного локального прекращения огня между Украиной и россией. Они касались двух объектов – линии электропередачи «Днепровская» напряжением 750 кВ и открытого распределительного устройства Запорожской теплоэлектростанции, которое помогает подавать электроэнергию на ЗАЭС через резервную линию 330 кВ «Ферросплавная-1».

В то же время восстановленную линию «Днепровская» пока не удалось вернуть в работу из-за значительных повреждений подстанции, которая соединяет ее с энергосистемой.

«Линия отремонтирована, но ее еще нужно ввести в эксплуатацию», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В агентстве отметили, что ремонт подстанции продолжается, однако завершить его в ближайшее время нет возможности.

Напомним, недавно Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение уже в 20-й раз с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

А в конце мая в МАГАТЭ заявляли о повреждении здания турбинного цеха оккупированной ЗАЭС.

Также известно, что МАГАТЭ сообщало об обострении ситуации с безопасностью вокруг всех действующих атомных электростанций Украины на фоне активизации боевых действий и роста количества беспилотных атак в регионах их расположения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.