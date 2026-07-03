На Запорожской АЭС произошел блекаут, станция перешла на генераторы

Национальная безопасность
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Запорожская АЭС в пятницу, 3 июля, полностью потеряла внешнее электропитание и перешла на работу от дизель-генераторов.
Фото: t.me/energoatom_ua

Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электропитание и перешла на работу от дизель-генераторов.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Какую мощность имеют украинские атомные станцииЗапорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

По данным компании, в 16:46 отключилась линия электропередачи «Ферросплавная», которая соединяла ЗАЭС с Объединенной энергосистемой Украины. После потери внешнего питания станция вынуждена была перейти на резервное энергообеспечение для поддержки работы критически важных систем.

В Энергоатоме подчеркнули, что каждый случай полной потери внешнего электроснабжения создает серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности.

«Из-за российской оккупации станции ситуация на ЗАЭС остается крайне опасной», – добавили в компании, призвав вернуть ядерный объект под контроль Украины.

Напомним, 26 июня Международное агентство по атомной энергии сообщило о завершении ремонта ключевой линии электропередачи и другой энергетической инфраструктуры, необходимой для безопасной работы оккупированной ЗАЭС.

Стоит также отметить, что ранее МАГАТЭ сообщало об обострении ситуации с безопасностью вокруг всех действующих атомных электростанций Украины на фоне активизации боевых действий и роста количества беспилотных атак в регионах их расположения.

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