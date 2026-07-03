На Запорожской АЭС произошел блекаут, станция перешла на генераторы

Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электропитание и перешла на работу от дизель-генераторов.
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
По данным компании, в 16:46 отключилась линия электропередачи «Ферросплавная», которая соединяла ЗАЭС с Объединенной энергосистемой Украины. После потери внешнего питания станция вынуждена была перейти на резервное энергообеспечение для поддержки работы критически важных систем.
В Энергоатоме подчеркнули, что каждый случай полной потери внешнего электроснабжения создает серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности.
«Из-за российской оккупации станции ситуация на ЗАЭС остается крайне опасной», – добавили в компании, призвав вернуть ядерный объект под контроль Украины.
Напомним, 26 июня Международное агентство по атомной энергии сообщило о завершении ремонта ключевой линии электропередачи и другой энергетической инфраструктуры, необходимой для безопасной работы оккупированной ЗАЭС.
Стоит также отметить, что ранее МАГАТЭ сообщало об обострении ситуации с безопасностью вокруг всех действующих атомных электростанций Украины на фоне активизации боевых действий и роста количества беспилотных атак в регионах их расположения.
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