МАГАТЭ фиксирует рост военной угрозы для всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает об обострении ситуации с безопасностью вокруг всех действующих атомных электростанций Украины на фоне активизации боевых действий и роста количества беспилотных атак в регионах их расположения.

Соответствующее сообщение появилось на сайте МАГАТЭ.

9 марта 2026, 18:36 Какую мощность имеют украинские атомные станции Запорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

В ведомстве напомнили, что на ЗАЭС ранее неоднократно фиксировались отключения внешнего электропитания, повреждения в результате атак беспилотников и инциденты вблизи станции, что вынуждало объект переходить на резервные дизель-генераторы и создавало повышенные риски для ядерной безопасности.

В районе Чернобыльской АЭС также ранее фиксировались инциденты с участием беспилотников, включая повреждение инфраструктуры в зоне отчуждения и усиление военной активности вблизи хранилищ отработанного ядерного топлива.

Кроме этого, по данным агентства, в течение последних недель наблюдается повышенная военная активность вблизи Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС, а также в районе Чернобыльской зоны отчуждения. Фиксировались полёты беспилотников в непосредственной близости к критической инфраструктуре, а также инциденты со стрельбой и временным укрытием персонала на отдельных площадках.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с внешним электроснабжением энергоблоков. В условиях периодических перебоев в сети АЭС вынуждены полагаться на резервные источники питания, включая аварийные дизель-генераторы, что повышает риски в случае длительных отключений.

Отдельно агентство обращает внимание на угрозу инфраструктуре в районах, где проживает персонал станций, в частности в Энергодаре и других прилегающих городах, что также влияет на стабильность работы объектов.

«Я напоминаю сторонам этого конфликта о необходимости соблюдения Пяти конкретных принципов для обеспечения ядерной безопасности и защищённости на ЗАЭС, а также Семи незаменимых столпов, о которых я уже упоминал», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В агентстве вновь подчёркивают, что любая эскалация вблизи ядерной инфраструктуры остаётся потенциально опасной и требует постоянного международного мониторинга.

Напомним, в ночь на 7 июня российский дрон атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС, расположенного в зоне отчуждения на Киевщине. В МАГАТЭ заявили, что атака дрона рф нанесла значительный ущерб части здания приёма топлива.

Также известно, что в ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло очередное обесточивание. Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.

А 4 июня МАГАТЭ сообщило о интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения для Запорожской АЭС.

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