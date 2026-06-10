МАГАТЭ фиксирует рост военной угрозы для всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает об обострении ситуации с безопасностью вокруг всех действующих атомных электростанций Украины на фоне активизации боевых действий и роста количества беспилотных атак в регионах их расположения.
Соответствующее сообщение появилось на сайте МАГАТЭ.
В ведомстве напомнили, что на ЗАЭС ранее неоднократно фиксировались отключения внешнего электропитания, повреждения в результате атак беспилотников и инциденты вблизи станции, что вынуждало объект переходить на резервные дизель-генераторы и создавало повышенные риски для ядерной безопасности.
В районе Чернобыльской АЭС также ранее фиксировались инциденты с участием беспилотников, включая повреждение инфраструктуры в зоне отчуждения и усиление военной активности вблизи хранилищ отработанного ядерного топлива.
Кроме этого, по данным агентства, в течение последних недель наблюдается повышенная военная активность вблизи Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС, а также в районе Чернобыльской зоны отчуждения. Фиксировались полёты беспилотников в непосредственной близости к критической инфраструктуре, а также инциденты со стрельбой и временным укрытием персонала на отдельных площадках.
Особую обеспокоенность вызывает ситуация с внешним электроснабжением энергоблоков. В условиях периодических перебоев в сети АЭС вынуждены полагаться на резервные источники питания, включая аварийные дизель-генераторы, что повышает риски в случае длительных отключений.
Отдельно агентство обращает внимание на угрозу инфраструктуре в районах, где проживает персонал станций, в частности в Энергодаре и других прилегающих городах, что также влияет на стабильность работы объектов.
«Я напоминаю сторонам этого конфликта о необходимости соблюдения Пяти конкретных принципов для обеспечения ядерной безопасности и защищённости на ЗАЭС, а также Семи незаменимых столпов, о которых я уже упоминал», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В агентстве вновь подчёркивают, что любая эскалация вблизи ядерной инфраструктуры остаётся потенциально опасной и требует постоянного международного мониторинга.
Напомним, в ночь на 7 июня российский дрон атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС, расположенного в зоне отчуждения на Киевщине. В МАГАТЭ заявили, что атака дрона рф нанесла значительный ущерб части здания приёма топлива.
Также известно, что в ночь на 3 июня на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло очередное обесточивание. Это уже 17-й блэкаут с момента захвата станции российскими войсками и пятый с начала текущего года.
А 4 июня МАГАТЭ сообщило о интенсивном обстреле в районе Запорожской теплоэлектростанции, которая играет ключевую роль в обеспечении электроснабжения для Запорожской АЭС.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»